Cán bộ công an "giăng bẫy" cưỡng đoạt hơn 250 triệu đồng

Là cán bộ công an thuộc Phòng cảnh sát kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh, Nguyễn Quốc Điệp (SN 1981) lại cùng một số đối tượng lợi dụng “mác” công an giăng bẫy bắt giữ người, cưỡng đoạt số tiền hơn 250 triệu đồng.

Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh vừa mở phiên tòa xét xử nhóm đối tượng phạm tội cưỡng đoạt tài sản và bắt giữ người trái pháp luật. Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Bắc Ninh, do có quen biết với Nguyễn Văn Thao (SN 1985, ở Yên Trung, Yên Phong), người chuyên mua bán điện thoại, chiều ngày 8/11/2012, Nguyễn Văn Linh (SN 1991, ở Châu Phong, Quế Võ) gọi điện cho Thao để bán 9 bản mạch máy điện thoại Samsung Galaxy. Sau khi vờ thoả thuận giá cả và địa điểm giao hàng với Linh, Thao gọi điện cho Vũ Văn Sơn (SN 1988, ở Yên Trung, Yên Phong) và Phương Bá Tiến (SN 1991,ở Phú Hoà, Lương Tài) hỏi có quen ai là công an không để dàn dựng việc bắt quả tang trong khi giao hàng nhằm cưỡng đoạt tài sản. Các đối tượng bị tuyên phạt tại phiên tòa. Sau đó, Tiến gọi cho Nguyễn Quốc Điệp (SN 1981), cán bộ phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh Bắc Ninh, trao đổi. Theo kế hoạch, ngày 8/11/2012, Tiến, Điệp, Sơn, Thao cùng Nguyễn Văn Dương (SN 1989, ở Yên Trung, Yên Phong) thống nhất việc giả vờ bắt giữ quả tang và đe dọa việc Linh bán bản mạch điện thoại nhằm chiếm đoạt tiền của Linh. Khoảng 23h ngày 8/11/2012, sau khi Linh bán 9 bản mạch điện thoại cho Thao. Điệp và Sơn mặc quân phục công an cùng Vũ Văn Sơn, Tiến, Dương bắt giữ và dùng còng số 8 khoá tay Linh. Sau đó, Điệp cùng đồng bọn đe doạ Linh về việc đã bị bắt về tội trộm cắp, nếu không muốn đi tù thì phải nộp 300 triệu. Do lo sợ, Linh điện thoại cho người nhà mang 21 chỉ vàng đến đưa cho Vũ Văn Sơn. Sau khi nhận được 21 chỉ vàng từ gia đình Linh, đến 2h cùng ngày, Linh được thả về nhà. Liên tiếp vào nhiều ngày sau đó, Vũ Văn Sơn gọi đe doạ anh Linh yêu cầu nộp tiền. Tối 10/11/2012, khi Tiến nhận tiền tại quán cà phê Trung Nguyên ở khu 1 phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, các đối tượng bị cơ quan công an tỉnh Bắc Ninh bắt quả tang, thu giữ tại chỗ hơn 112 triệu đồng. Sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thao, Vũ Văn Sơn, Phương Bá Tiến, Nguyễn Quốc Điệp, mỗi bị cáo 5 năm 6 tháng tù, Nguyễn Văn Dương 4 năm 6 tháng tù về tội cưỡng đoạt tài sản và tội bắt giữ người trái pháp luật. Theo Đoàn Thế Cường (Dân trí)