Cán bộ cùng nhau ‘phù phép’ xóa sổ rừng

Đại tá Mai Vĩnh Bình, Trưởng Công an huyện Sơn Hòa (Phú Yên), vừa cho biết cơ quan đã khởi tố bị can đối với ông Võ Văn Diện, cán bộ Trung tâm Quy hoạch thiết kế nông nghiệp (Sở NN&PTNT tỉnh Phú Yên), ông Đinh Văn Hùng (ngụ phường 5, TP Tuy Hòa, Phú Yên) cùng về tội hủy hoại rừng. Trước đó, vụ án này đã được Hạt Kiểm lâm huyện Sơn Hòa khởi tố, chuyển hồ sơ đến cơ quan CSĐT công an huyện để điều tra.

Phá rừng có tổ chức

Theo xác định của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Phú Yên, ông Diện và ông Hùng đã thuê nhân công đến khu rừng Hòn Đác thuộc xã Sơn Nguyên (huyện Sơn Hòa) cưa hạ gỗ, phát dọn 33,8 ha rừng đang được khoanh nuôi, bảo vệ gây thiệt hại gần 3.000 m3 gỗ. Cơ quan chức năng cũng xác định đây là vụ phá rừng có tổ chức với sự tiếp tay của hàng loạt cán bộ từ xã đến huyện.

Trước đó, đầu năm 2015 ông Hùng gặp ông Ngô Tấn Thái, Phó Chủ tịch UBND xã, và ông Nguyễn Hồng, cán bộ địa chính xã Sơn Nguyên, nhờ hợp thức hóa các thủ tục để được Nhà nước giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN). Ông Thái lấy tên ba người thân của mình đứng tên làm thủ tục xin giao đất lâm nghiệp tại tiểu khu 192 thuộc rừng Hòn Đác. Sau đó ông Thái, ông Hồng trực tiếp làm hồ sơ…

Ông Thái cũng cung cấp thông tin về ba hộ dân để ông Hùng nhờ ông Diện làm bản trích đo địa chính đưa cho chủ tịch UBND xã ký xác nhận. Ngay trong ngày, ba hộ dân ký đơn xin giao đất, xã Sơn Nguyên triệu tập cuộc họp hội đồng xét giao đất lâm nghiệp cho ba hộ với sự tham gia của đảng ủy, UBND xã, các đoàn thể. Cuộc họp thống nhất đề nghị UBND huyện giao 75 ha rừng cho ba người trên để “khoanh nuôi phục hồi rừng sản xuất”. Sau đó các ông Thái, Diện làm phương án giao đất kèm tờ trình, đề nghị UBND huyện cấp GCN.





Với sự tiếp tay của nhiều cán bộ, rừng Hòn Đác bị chặt phá, lấy đi hàng ngàn mét khối gỗ. Ảnh: N.LINH

Cán bộ huyện tiếp tay

Theo kết luận của UBKT Tỉnh ủy, hồ sơ do UBND xã Sơn Nguyên trình, đề nghị UBND huyện cấp GCN có rất nhiều điều bất hợp lý. Đơn cử như đơn xin giao đất, đơn xin cấp GCN, danh sách công khai, biên bản kết thúc công khai, tờ trình của UBND xã, biên bản họp hội đồng giao đất… đều cùng một chữ viết; diện tích giao cho các hộ dân có cả diện tích do Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Sơn Hòa… Tuy nhiên, khi tiếp nhận hồ sơ, ông Nguyễn Ngọc Tiến, Trưởng phòng TN&MT huyện Sơn Hòa, đã hoàn tất các thủ tục, đề nghị UBND huyện cấp GCN. Ông Tiến không giao văn phòng đăng ký đất đai thẩm định mà tự ký vào phần xác nhận của giám đốc văn phòng này.

Khi tổ chức kiểm tra thực địa, ông Tiến chỉ đạo kiểm tra theo sự hướng dẫn của ông Diện, ông Hùng dù hai người này không có nhiệm vụ. Ông Hùng dùng ô tô chở cả đoàn đi kiểm tra qua quýt rồi về. Sau đó, ông Tiến hợp thức hóa hồ sơ, tham mưu cho một phó chủ tịch UBND huyện ký các quyết định cấp GCN. Sau đó, ông Diện và ông Hùng tổ chức thuê người, đưa phương tiện vào rừng ồ ạt chặt phá, phát trắng nhưng các cơ quan chức năng huyện Sơn Hòa không hề ngăn chặn.

Sau khi vụ phá rừng nghiêm trọng trên bị báo chí phát hiện, chủ tịch UBND huyện Sơn Hòa thành lập đoàn thanh tra. Thế nhưng sau đó chủ tịch UBND huyện kết luận việc giao đất cho ba hộ dân là đúng…

TẤN LỘC

Kỷ luật nhiều cán bộ

Ngày 7-9, ông Tô Phương Bắc, Phó Chủ tịch UBND huyện Sơn Hòa, cho biết chủ tịch UBND huyện đã ra quyết định cách chức trưởng Phòng TN&MT đối với ông Nguyễn Ngọc Tiến, điều ông này làm nhân viên tại Phòng. Trước đó, ông Tiến đã bị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên kỷ luật bằng hình thức cách hết các chức vụ trong Đảng gồm huyện ủy viên, đảng ủy viên - phó chủ nhiệm UBKT Đảng ủy cơ quan chính quyền huyện, bí thư chi bộ Phòng TN&MT.

Liên quan đến vụ phá rừng trên, hiện UBKT Tỉnh ủy đang tiến hành kiểm tra đảng viên có dấu hiệu vi phạm đối với ông Phạm Đình Phụng, huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện Sơn Hòa. Ngoài ra, UBKT Tỉnh ủy cũng đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo Ban Thường vụ Huyện ủy Sơn Hòa kiểm điểm nghiêm túc, đồng thời chỉ đạo kiểm điểm Ban Thường vụ Đảng ủy xã Sơn Nguyên. UBKT Tỉnh ủy cũng đề nghị cơ quan thẩm quyền kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc đối với ông Ngô Tấn Thái, Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Nguyên; có hình thức kỷ luật đối với ông Lê Hữu Thọ, nguyên Chủ tịch UBND xã (đã nghỉ hưu).