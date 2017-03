Cán bộ thuế vu oan cụ ông hiếp dâm cháu mình

Đó là trường hợp của ông Nguyễn Thanh Hà, Phó trưởng Phòng tổng hợp nghiệp vụ dư án (cục thuế tỉnh Tiền Giang) đã vu oan cho ông Nguyễn Văn Sơn (SN 1943, ngụ xã Phú Kiết, huyện Chợ Gạo) hiếp dâm cháu mình dẫn đến việc có thai gần ba năm qua. Kết quả điều tra của công an huyện Chợ Gạo cũng khẳng định ông Sơn không phải là thủ phạm nhưng ông Hà vẫn không một lời xin lỗi và xã cũng chưa họp dân để minh oan làm cho gia đình ông Sơn rơi vào cảnh xấu hổ với làng xóm.

Vụ việc bắt đầu từ tháng 5-2010, công an huyện Chợ Gạo nhận đơn tố cáo do ông Hà viết với nội dung cháu ông Hà là Lê Thị Thu Giang (bị bệnh thiểu năng) bị ông Sơn hiếp dâm trong lúc cho cá ăn trong vườn dẫn đến việc cô Giang mang thai.

Thụ lý đơn, công an huyện đã cử điều tra viên thu thập chứng cứ và chờ khi cô Giang sinh con ra thì tiến hành lấy tóc, máu của ông Sơn để giám định ADN.

Ông Sơn cho biết “Từ lúc bị vu oan là hiếp dâm tôi không dám ra đường, sui gia cũng không dám nhìn tới vì ai cũng cho tôi là yêu râu xanh”. Chưa hết, ông Sơn còn cho biết gia đình ông Hà đi đến đâu cũng rêu rao là đứa bé sinh ra giống hệt ông Sơn.

Tuy nhiên, đến ngày 27-12-2011 công an huyện Chợ Gạo đã có thông báo gửi ông Hà và ông Sơn cho biết kết quả giám định ADN của đứa bé không phải là con của ông Sơn. Tuy nhiên, gia đình ông Hà vẫn không thừa nhận kết quả này và nhất định đòi giám định ADN lại.

Trả lời phóng viên báo Người Lao Động về vấn đề này, đại tá Văn Bá Mai, trưởng công an huyện Chợ Gạo cho biết công an huyện sẽ chỉ đạo công an xã Phú Kiết tiến hành họp dân để thông báo kết quả điều tra là đứa bé không phải con của ông Sơn.