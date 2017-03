Cán bộ xã hiếp, giết người rồi khai oan cho “sếp"

Nạn nhân là người phụ nữ xấu số Đặng Mùi Chạn (SN 1991 tại xã Thượng Sơn, huyện Vị Xuyên). Công an tỉnh Hà Giang đã hoàn tất bản Kết luận điều tra đối với Giàng Seo Cao về ba tội “Giết người”, “Hiếp dâm” và “Cướp tài sản”, chuẩn bị chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án sang Viện kiểm sát cùng cấp để truy tố .

Đưa Cao đi thực nghiệm điều tra.

Ác quỷ "đội lốt" cán bộ xã

6h ngày 9/10/2011, người dân đi làm sớm phát hiện xác chết một cô gái khoảng 19-20 tuổi, trôi trên sông Chảy, thuộc thị trấn Vinh Quang, huyện Hoàng Su Phì. Vụ việc được báo đến Công an huyện Hoàng Su Phì. Xác định đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng, Cơ quan Công an đã khẩn trương vào cuộc: Tiến hành khám nghiệm hiện trường, bước đầu xác định nạn nhân đã bị hiếp dâm và giết hại dã man. Do khuôn mặt nạn nhân đã bị biến dạng nên gây không ít khó khăn cho công tác phá án.

Với quyết tâm phá nhanh vụ án, ngay trong đêm các trinh sát tổ điều tra đặc biệt đã khẩn trương xác minh thông tin tại các khu vực lân cận, sàng lọc các đối tượng cộm cán , đồng thời tỏa ra các điểm xã biên giới phối hợp với công an các xã, lực lượng biên phòng chốt chặn vì rất có thể sau khi gây án đối tượng sẽ vượt biên sang Trung Quốc. Chiều cùng ngày, danh tính nạn nhân đã được xác định là chị Đặng Mùi Chạn (20 tuổi, trú tại xã Thượng Sơn, huyện Vị Xuyên).

Rạng sáng 10/10/2011, tổ điều tra nhận được thông tin từ một người dân đi tìm trâu lạc, khoảng 11 giờ ngày 4/10, cách vụ án mạng xảy ra khoảng 2 km có hai thanh niên trẻ mặc áo khoác “màu ghi” với dáng vẻ hốt hoảng chạy xe về hướng Bản Péo. Ngay lập tức tổ trinh sát thuộc phòng Cảnh sát Điều tra có mặt tại xã Bản Péo. Hơn 2 tuần vào cuộc, Cơ quan Điều tra xác định đối tượng gây án là Giàng Seo Cao (SN 1989 - cán bộ giao thông của UBND xã Bản Péo, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang).

Khi bị cơ quan công an triệu tập, Giàng Seo Cao tỏ ra khá bình tĩnh, vô can. Cao cho biết bản thân là cán bộ xã, đã có vợ và hai con, có quen biết với nạn nhân khi cô gái này sang Bản Péo lấy thuốc cho chồng. Khi nghe tin Chạn bị sát hại, Cao cùng với những người dân hiếu kỳ có mặt để xem cơ quan công an khám nghiệm hiện trường. Vì vậy, Cao tỏ ra ngoan cố, chối bay tội lỗi của mình.

Tuy nhiên, các điều tra viên đã buộc Giàng Seo Cao phải cúi đầu nhận tội. Lời khai ban đầu của Cao hé lộ một sự thật “động trời”: Cao không chỉ thực hiện hành vi phạm tội một mình mà cùng với “sếp” của mình là chủ tịch xã Bản Péo.

Cao khai, vào ngày 4/10/2011, Cao cùng với chị Chạn và một số người khác đi ăn uống ở trung tâm huyện, sau đó Cao đưa Chạn về khu vực cầu Km số 5 cùng với Ma Seo Vần (SN 1974) là chủ tịch xã Bản Péo, huyện Hoàng Su Phì. Tại đây, chúng thay nhau cưỡng hiếp chị Chạn.

Hốt hoảng trước sự việc nên cô Chạn dọa, sẽ báo sự việc với cơ quan chức năng, nhưng vẫn không được buông tha. Sau khi đã thỏa mãn thú tính, chúng dùng đá đánh vào đầu nạn nhân rồi đẩy xuống suối nhằm phi tang. Sau đó, chúng lục túi quần của nạn nhân lấy tiền và điện thoại di động rồi vứt quần và dép của nạn nhân trôi theo dòng nước, ung dung về nhà ngủ.

Giải oan cho chủ tịch xã

Cơ quan Điều tra đã triệu tập chủ tịch xã Ma Seo Vần để phục vụ công tác điều tra. Ông Vần một mực kêu oan, cho rằng chiều hôm đó ông có uống rượu với một nhóm người quen, trong đó có Cao và cô Chạn. Nhưng vì uống quá say nên Vần đã gọi điện thoại cho con trai đến đón về nhà. Những chuyện sau đó, Vần say rượu không biết gì nữa. Xác minh lời khai của con trai ông Vần và gia đình, thời điểm xảy ra vụ trọng án thì ông Vần say rượu ngủ ở nhà, không đi đâu.

Trung tuần tháng 1/2012, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hà Giang đã di lý hai đối tượng Giàng Seo Cao và Ma Seo Vần đến địa điểm gây án để thực nghiệm hiện trường trước khi hoàn tất hồ sơ vụ án. Tuy nhiên, cuộc thực nghiệm không thành vì chủ tịch xã một mực kêu oan. Bằng kinh nghiệm nghề nghiệp, các cán bộ điều tra phán đoán: Nhiều khả năng ông Vần không tham gia thực hiện hành vi phạm tội mà đã bị Cao vu oan.

Sau hơn nửa năm điều tra, cuối cùng Cao đã cúi đầu khai nhận hắn là đối tượng duy nhất đã gây ra vụ án “Hiếp dâm”, “Giết người” và “Cướp tài sản” đối với nạn nhân. Việc Cao đổ tội cho chủ tịch xã Ma Seo Vần là làm theo lời bạn tù xúi giục nhằm mục đích “cán bộ to sẽ gánh hết tội cho mình”.

Đến lúc này, lời khai của Cao mới phù hợp với diễn biến khách quan của vụ án. Theo đó, khoảng 15h ngày 4/10/2011, Cao đi xe máy chở chè từ nhà ra khu vực xã Nậm Dịch, huyện Hoàng Su Phì bán. Sau khi hết hàng, Cao quay về thì gặp chị Chạn đang rảo bộ đi mua thuốc nam về cho chồng.

Chạn là một thiếu phụ trẻ, tính tình vui vẻ dễ thương, quê ở huyện Vị Xuyên, sang xã Bản Péo ở chơi với người nhà vào cuối tháng 9/2011 nên Cao có quen biết. Thế nên khi thấy Chạn đi một mình, tiện đường nên Cao rủ Chạn cùng về xã Bản Péo bằng xe máy.

Đến khu vực cổng trời, Chạn xuống đi bộ về nhà, còn Cao sau khi về đưa tiền bán chè cho vợ nhưng trong đầu không bỏ được ý nghĩ đồi bại. Cao lấy xe máy đi tìm Chạn, rủ đi ra thị trấn Vinh Quang chơi. Trên đường đi chơi, Cao và Chạn gặp hai người khác, cả nhóm vào quán bia. Sau đó, Cao và Chạn đi tiếp đến quán phở vừa ăn, vừa uống rượu.

Gần 20h, Cao chở Chạn đến một cây cầu và khống chế, cưỡng hiếp. Bị nạn nhân dọa báo công an, Cao muốn giết cô gái để che giấu hành vi đồi bại. Cao nhặt hòn đá to, ném trúng đầu, Chạn chỉ kịp kêu "ối".

Các cán bộ Phòng Cảnh sát Hình sự (PC45) Công an tỉnh Hà Giang mới tiến hành thực nghiệm vụ án dưới chân cầu Km số 5 đường Hoàng Su Phì- Hà Giang. Thượng tá Nguyễn Trường Giang, Trưởng phòng PC45 Công an tỉnh Hà Giang cho biết: “Ma Seo Vần là một cán bộ trẻ, có uy tín với bà con trong xã nên công an phải rất thận trọng khi lấy lời khai và củng cố chứng cứ. Nếu Vần có tội thì phải đấu tranh để buộc anh ta khai nhận, nhưng nếu không phạm tội mà công an không giải oan được cho Vần thì xã sẽ mất đi cán bộ trẻ có năng lực, hơn nữa còn có tội với dân”.

Theo Trần Nguyên (Pháp luật Việt Nam)