Cán bộ xã tố bị nữ sinh "ve vãn"

Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An vừa y án 18 tháng tù giam đối với Thái Văn Bá (53 tuổi), nguyên chủ tịch Hội nông dân xã Quang Thành, huyện Yên Thành về tội giao cấu với trẻ em.







Bị cáo Thái Văn Bá tại phiên tòa xét xử.

Theo hồ sơ vụ án, chiều 15.7.2011, Lê Thị Thủy (15 tuổi) sang nhà chơi với con gái Bá. Khi biết mẹ Thủy đi làm thuê không về nhà, Bá hỏi “ở nhà một mình không sợ gì à?”. Tối hôm đó, Bá mò sang nhà Lê Thị Thủy, thực hiện hành vi giao cấu. Đến tháng 9.2011, Thủy vào miền Nam chơi với người họ hàng, thấy Thủy có nhiều biểu hiện lạ, nhiễm bệnh phụ khoa nên người nhà bắt khai thì Thủy mới kể đầu đuôi sự việc. Sau đó gia đình Thủy làm đơn tố cáo gửi công an. Ngày 20.11, ông Bá đến công an tự thú.Tại phiên tòa sơ thẩm tháng 4.2012, Tòa án huyện Yên Thành (Nghệ An) đã xử Thái Văn Bá 18 tháng tù về tội giao cấu với trẻ em. Song gia đình Lê Thị Thủy làm đơn kháng cáo, đề nghị chuyển tội danh từ giao cấu với trẻ em sang hiếp dâm trẻ em, tăng nặng hình phạt cho bị cáo. Còn Thái Văn Bá cũng có đơn xin giảm án.Tại phiên tòa phúc thẩm ngày 18.7, Thái Văn Bá khai rằng chính Thủy đã có hành vi “ve vãn” cũng như cử chỉ khơi gợi khiến bị cáo không làm chủ được mình nên đã giao cấu. Trong khi đó, Thủy khẳng định rằng đêm hôm đó đã bị ông Bá dùng vỏ chăn bịt mặt và hãm hiếp.Cũng tại phiên tòa này, vị luật sư bảo vệ cho bị hại cho rằng, khi xảy ra sự việc địa hình vùng núi xã Quang Thành rất vắng người, khoảng 22h, làng xóm đều đã ngủ, nạn nhân không thể kêu cứu với ai. Mặt khác, mẹ của nạn nhân bị bệnh tim rất nặng, Thủy không dám kể với mẹ vì sợ mẹ sẽ bị ngất, phải nhập viện nên không tố cáo ngay khi mới xảy ra sự việc... Những lập luận này đều bị hội đồng xét xử bác bỏ.Hội đồng xét xử cho rằng không có căn cứ để chuyển từ tội giao cấu sang tội hiếp dâm. Trong quá trình Thái Văn Bá thực hiện hành vi, Thủy hoàn toàn có thể chống trả và phản kháng hoặc kể với người thân ông Bá. Sau khi xảy ra sự việc, Thủy vẫn sang nhà ông Bá chơi bình thường và mãi đến 6 tháng sau mới làm đơn tố cáo.Tình tiết ông Bá đến công an tự thú, Tòa phúc thẩm cho rằng có nhiều điểm mâu thuẫn. Theo trình bày, ông Bá tự thú ngày 20.11.2011 nhưng đến ngày 1.1.2012, gia đình nạn nhân mới làm đơn, ngày 4.1, ông Bá mới viết bản tường trình thừa nhận tội... Vì vậy, tòa phúc thẩm cho rằng bị cáo không được hưởng tình tiết giảm nhẹ.