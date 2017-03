Cần chấm dứt hành động làm phức tạp tình hình biển Đông

(PL)- Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc (LHQ) ngày 15-2 tổ chức phiên thảo luận mở về chủ đề: “Tôn trọng các tôn chỉ, mục đích của Hiến chương LHQ - yếu tố then chốt nhằm duy trì hòa bình và an ninh quốc tế”.

Tại đây, Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Trưởng phái đoàn Việt Nam tại LHQ, khẳng định ý nghĩa quan trọng của Hiến chương LHQ trong việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, thúc đẩy phát triển và bảo vệ quyền con người. Đại sứ Nguyễn Phương Nga cũng nhấn mạnh vai trò đoàn kết của ASEAN trong việc bảo đảm cấu trúc an ninh và ổn định tại khu vực, đặc biệt trước những diễn biến phức tạp ở biển Đông với những hành động đơn phương xây dựng, mở rộng đảo, đá bất hợp pháp. Đại sứ đề nghị các bên liên quan chấm dứt những hành động làm thay đổi hiện trạng, quân sự hóa hoặc làm phức tạp thêm tình hình ở biển Đông; kêu gọi giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở Hiến chương LHQ và các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế. Tại cuộc họp, các nước đều khẳng định vai trò quan trọng của các nguyên tắc cơ bản và mục đích của Hiến chương là yếu tố then chốt để xây dựng và duy trì một kiến trúc an ninh tập thể quốc tế… (Theo TTXVN)