Can đánh nhau, bị đánh đau, đâm chết người

Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM trong phiên xử vào ngày 5-6 đã tuyên y án sơ thẩm 18 năm tù giam đối với Võ Văn Bế về tội “Giết người”.



Bực tức vì bị đánh đau, Bế đã đâm chết người



Theo cáo trạng, khoảng 16 giờ 30 ngày 27-8-2011, Võ Văn Bế, Phạm Hòa An (SN 1991), Lê Văn Dũng và Trần Văn Thu cùng uống bia tại nhà Lê Minh Phụng ở huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Trong lúc “chén tạc chén thù”, Dũng và An cự cãi nhưng được Phụng và Bế can ngăn.Sau 3 giờ “say sưa”, Bế về nhà ngủ, Dũng qua nhà anh Tô Thanh Tuấn (em rể của Bế, cách đó 20m) nhờ chở về giùm. Do vẫn còn tức Dũng nên An đã rủ Thu đi theo đánh.Khi tìm thấy Dũng, cả hai xông vào đánh làm nạn nhân té ngã. Lúc này, vợ của Tuấn là Võ Thị Bé Năm la lên. Nghe tiếng la, Bế đang ở nhà (cách đó 10m) nhìn sang thì thấy có đánh nhau. Nghĩ có người đánh vợ chồng em gái mình nên Bế lấy con dao Thái Lan chạy qua nhà Tuấn.Khi đến nơi, thấy An và Dũng vẫn còn đánh nhau, Bế cất con dao và chạy vào can ngăn. Lúc này, Dũng bỏ chạy, còn An dùng tay đánh Bế.Bực tức vì bị đánh đau, Bế lấy dao đâm An 1 nhát rồi chạy ra đường, vứt dao, về nhà rửa tay nằm ngủ.Phần An, sau đó khi bỏ chạy được 40 m thì té bất tỉnh, được người dân đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.Ngày 29-8, Bế ra tự thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và bị TAND tỉnh Đồng Tháp tuyên phạt 18 năm tù giam.Cho rằng cấp sơ thẩm đã bỏ lọt người, lọt tội nên cha mẹ người bị hại đã làm đơn kháng cáo. Tuy nhiên, nhận thấy lời khai của gia đình bị hại chỉ xuất phát từ cảm giác, không có chứng cứ chứng minh nên Tòa phúc thẩm đã giữ nguyên án sơ thẩm.Theo Kh. Miên (NLĐO)