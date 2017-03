Cần giải pháp để nhà khoa học phối hợp chặt chẽ với nhau

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh như trên tại Hội nghị khoa học y học dự phòng năm 2015 do Viện Pasteur TP.HCM (Bộ Y tế) tổ chức ngày 27-6.

Ông Long cho rằng thế mạnh của Việt Nam là nghiên cứu vaccine. Do vậy, thời gian tới cần có những giải pháp để các nhà khoa học phối hợp chặt chẽ, mang lại hiệu quả cao trong lĩnh vực nghiên cứu vaccine. Bên cạnh đó, các nhà khoa học lưu ý mở rộng những lĩnh vực còn bỏ ngỏ như nghiên cứu vi sinh học. Chú ý những đề tài nghiên cứu nâng cao sức khỏe con người, an toàn vệ sinh thực phẩm… Cũng theo thứ trưởng, những công trình hay ấn phẩm nghiên cứu khoa học của Việt Nam được xuất bản còn ít so với các nước trong khu vực. Cụ thể chỉ bằng 1/6 so với Thái Lan, 1/10 so với Singapore và thấp khá nhiều so với những nước phát triển. Đây là vấn đề mà những nhà nghiên cứu khoa học Việt Nam cần suy nghĩ.

TRẦN NGỌC