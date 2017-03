Cần Giờ chuẩn bị mọi phương án đối phó với áp thấp

Trưa 12-12, trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM, ông Lê Minh Dũng, Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ, cho biết huyện đã chuẩn bị mọi phương án di dời để đảm bảo an toàn cho người dân từ chiều 11-12, sau khi có công điện của UBND TP về tình hình áp thấp nhiệt đới.

Theo đó, chính quyền địa phương đã thông báo cho người dân về tình hình áp thấp để người dân chuẩn bị tinh thần ứng phó. Đặc biệt thông tin đường đi của áp thấp cho các tàu thuyền đang đánh bắt ở xa để họ chủ động phòng, chống cũng như mau chóng quay về. Hiện công tác chuẩn bị vẫn đang được huyện Cần Giờ ráo riết thực hiện.

Cũng theo thông tin của PV báo Pháp Luật TP.HCM, xã đảo Thạnh An (xã đảo duy nhất của TP.HCM) cũng đang chuẩn bị các phương án đối phó với áp thấp nhiệt đới theo chỉ đạo của UBND TP cũng như UBND huyện Cần Giờ. “Các phương án di dời đã có sẵn nhưng tùy vào tình hình thực tế như thế nào thì mới biết là nên di dời về đất liền hay di dời cục bộ. Vì vậy, khi nào có lệnh di dời thì xã Thạnh An sẽ tiến hành ngay” - một lãnh đạo UBND xã Thạnh An nói.

Trước đó, chiều 11-12, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP.HCM có công điện khẩn về cảnh báo, ứng phó áp thấp nhiệt đới trên biển Đông. Công điện yêu cầu UBND huyện Cần Giờ, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng TP và các đơn vị liên quan tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ tàu thuyền hoạt động ven biển, cửa sông, các điểm xuất bến, các khu neo đậu tàu thuyền từng xã, thị trấn.

Chính quyền huyện Cần Giờ và huyện Nhà Bè kiểm tra dân cư sống ven sông, ven biển, vùng trũng thấp, nhà tạm bợ, lồng bè nuôi trồng thủy sản để chuẩn bị sơ tán khi có lệnh. Các lực lượng, đơn vị tìm kiếm cứu hộ - cứu nạn phải sẵn sàng lực lượng, phương tiện để tham gia khi cần thiết...

Về phía Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cũng cho biết áp thấp nhiệt đới đã gây mưa to trên khu vực Nam Bộ vào chiều tối 12 và 13-12. Do ảnh hưởng mưa lớn của áp thấp nhiệt đới kết hợp với kỳ triều cường, nguy cơ cao xảy ra tình trạng ngập úng ở các vùng trũng thấp tại một số tỉnh, thành Nam Bộ và khu vực TP.HCM. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3.

Báo Pháp Luật TP.HCM sẽ tiếp tục thông tin mọi diễn biến về công tác di dời dân tại huyện Cần Giờ đến bạn đọc.