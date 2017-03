Căn hộ 30 m2: Luật cho phép nhưng không "dễ ăn"

Theo đó, có một số quy định mới toanh “cho phép nhà ở riêng lẻ xây nhiều căn hộ khép kín diện tích 30 m2 để bán”. Một số chủ đầu tư và hộ gia đình, cá nhân cho hay họ có ý định chuyển hướng đầu tư vào loại hình căn hộ này nhưng chưa biết thủ tục và chủ trương về loại hình căn hộ này ra sao.

. Thưa ông, quy định cấp phép xây dựng cho nhà ở riêng lẻ có nhiều căn hộ khép kín đề cập trong Nghị định 71 được áp dụng chưa hay còn chờ hướng dẫn thêm? (Thông tư 16 không nói đến nội dung này).

Ông Quách Hồng Tuyến, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP: Quy định của Nghị định được áp dụng ngay. Thông tư 16 không nói đến là do Nghị định 71 đã quy định rõ ràng, chi tiết rồi.

. Thưa ông, thủ tục để xin phép xây dựng loại hình nhà ở riêng lẻ có gì khác biệt so với nhà ở thông thường? Quận, huyện hay Sở Xây dựng chịu trách nhiệm cấp phép?

+ Về cơ bản thì thành phần hồ sơ cũng như nhà ở riêng lẻ thông thường, gồm giấy tờ nhà đất, bản vẽ, đơn xin phép xây dựng. Do đây là nhà ở riêng lẻ nên thẩm quyền cấp phép cũng thuộc về quận, huyện (ngay cả các tuyến đường do Sở Xây dựng cấp phép, nhà ở riêng lẻ cũng do quận, huyện cấp). Cơ quan cấp phép sẽ căn cứ vào quy hoạch hoặc kết hợp thêm các văn bản liên quan để giải quyết. Chẳng hạn chiều cao phụ thuộc quy hoạch khu vực đó và lộ giới, như Quyết định 135 quy định. Nhưng tối đa nhà ở riêng lẻ cũng chỉ được sáu tầng.

. Như vậy, có thể hiểu là loại hình căn hộ 30 m2 từ nay được “xả giàn”?

+ Nhiều người cũng tưởng thế nhưng thực tế không đúng. Không phải là Nghị định 71 cho xây thoải mái, căn hộ đủ 30 m2 với hành lang tối om, nhỏ xíu, không có chỗ để xe, thoát hiểm… thì cũng được.

Khoản 3 Điều 43 Nghị định 71 quy định nhà ở có căn hộ khép kín phải tuân thủ theo Điều 70 Luật Nhà ở quy định về nhà chung cư. Cụ thể là phải rõ ràng phần sở hữu chung, sở hữu riêng. Phần sở hữu chung phải đầy đủ không gian, hệ thống kết cấu chịu lực, trang thiết bị kỹ thuật dùng chung trong nhà chung cư, chỗ để xe, phòng cháy, lối thoát hiểm… Chỉ khi đáp ứng đủ điều kiện này, chủ đầu tư mới được cấp phép xây dựng và cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu cho các căn hộ. Ngoài ra, chỉ được bán, cho thuê các căn hộ này khi đã có giấy chứng nhận quyền sở hữu của từng căn. Cũng cần lưu ý thêm khi đó, đất thuộc quyền sử dụng chung như nhà chung cư.

. Ông có nghĩ đến tình huống chủ đầu tư “lách” luật bằng cách bán ngay căn hộ dù chưa đủ tiêu chuẩn, chưa được cấp giấy cho từng căn theo quy định? Hoặc họ xin phép xây dựng nhà ở bình thường nhưng làm phòng 30 m2 rồi cắt bán?

+ Đó là lại vấn đề khác nữa, thuộc về quản lý sau giấy phép. Còn nói về mua liều, bán liều, khỏi cần giấy tờ thì làm sao cấm được. Nhưng nếu mua bán theo cách này, người mua sẽ không được cấp giấy chứng nhận và khả năng rủi ro rất cao.

. Có vẻ như ông không đánh giá cao về loại hình nhà ở này?

+ Tôi nghĩ trong khu vực nội thành sẽ không mấy ai đầu tư vào loại nhà này do không có hiệu quả kinh tế cao. Giả sử một mảnh đất 100 m2 tại đường Sư Vạn Hạnh, quận 10, giá trị ít nhất cũng hơn 10 tỉ đồng, nếu xây một căn nhà ở bình thường để bán thì chắc chắn được giá hơn so với xây được tối đa sáu tầng, mỗi tầng hai căn hộ 30 m2. Tổng cộng xây được 12 căn thì không lẽ mỗi căn hơn 1 tỉ đồng. Giá vậy có mấy ai chịu mua trong khi đất lại thuộc quyền sử dụng chung, điều kiện sống hạn chế hơn hẳn chung cư.

. Vậy theo ông, sẽ không có sự bùng nổ loại hình căn hộ mini trong những căn nhà khép kín?

+ Tôi cho là vậy. Nếu ở khu vực ngoại thành, đất rẻ và rộng rãi thì loại hình này có thể phù hợp hơn. Nhưng hiện nay chung cư cũng rất nhiều, giá không quá cao, sắp tới sẽ còn nhiều chung cư diện tích trung bình xuất hiện. Do đó, ai có ý định mua căn hộ 30 m2 trong nhà ở riêng lẻ có lẽ cũng nên cân nhắc kỹ. Bởi chắc chắn trong chung cư thì điều kiện sống vẫn tốt hơn một căn nhà ở có quá nhiều căn hộ nhỏ trong đó, chẳng hạn về chỗ để xe, cây xanh, các dịch vụ thương mại… Về chủ trương, Sở Xây dựng cũng không khuyến khích loại hình căn hộ này.

