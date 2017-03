Căn hộ cho thuê hạng sang giảm giá

Thị trường căn hộ dịch vụ (căn hộ có kèm theo các dịch vụ tiện ích như giặt là, massage, xông hơi, bể bơi... chủ yếu dành cho khách nước ngoài thuê) tập trung đông ở khu vực phía Tây, nằm xa trung tâm Hà Nội. Ngược lại, tại TP HCM, đa số khách thuê trong các quận trung tâm 1, 3, Bình Thạnh đến từ các nước Nhật, Malaysia và Singapore.







Thị trường căn hộ dịch vụ cho thuê bị ảnh hưởng tương đối lớndo có nguồn cung từ các căn hộ không bao gồm dịch vụ là nhữngcăn chung cư cao cấp hay biệt thự. Ảnh: Hoàng Lan.



Căn hộ hạng sang giảm giá, còn hạng trung lại tăng nhẹ. Ảnh: Vũ Lê.

Theo Hoàng Lan - Vũ Lê (VNE)



Theo giới kinh doanh, căn hộ dịch vụ cho thuê loại nhỏ trong các tòa nhà tại khu trung tâm hướng đến nhóm khách thuê có ngân sách 800-1.400 USD mỗi tháng. Trong khi đó, với chi phí khoảng 2.000 - 2.500 USD, khách có thể chọn căn hộ lớn hơn, loại có 2, 3 phòng ngủ.Tìm hiểu của VnExpress cho thấy, chịu ảnh hưởng chung của thị trường, các căn hộ cho khách nước ngoài thuê cũng giảm giá và tỷ lệ trống tăng. Nguồn cung trong quý hai tại Hà Nội tăng khoảng 150 căn chủ yếu từ các dự án Crowne Plaza ở huyện Từ Liêm, Hà Nội Club tại quận Tây Hồ, tòa nhà Yin Yang tại quận Ba Đình.Theo Savills, giá chào thuê căn hộ hạng A khoảng 35 USD mỗi m2, hạng B khoảng 20 USD và hạng C khoảng 15 USD mỗi m2. Công suất hạng A giảm khoảng 6%, trong khi đó hạng B, C tăng lần lượt là 1% và 2,7% so với quý một.Theo CBRE, giá chào thuê trên toàn thị trường giảm nhẹ ở một số dự án. Cụ thể, giá giảm khoảng 1-2% so với quý trước. Tỷ lệ trống tăng 4% so với quý một, đạt 10% chủ yếu do một vài dự án đơn lẻ đang tu tạo.Công ty Knight Frank cho hay, tính tới hết quý hai, tổng nguồn cung của thị trường có khoảng 55 dự án với hơn 2.500 căn. Trong đó khoảng 54% là hạng A, hạng B, C lần lượt chiếm tỷ lệ 37% và 9%. Nguồn cung lớn nhất vẫn ở quận Tây Hồ, tiếp đến là Ba Đình và Cầu Giấy. Thị trường căn hộ dịch vụ bị ảnh hưởng tương đối lớn do có nguồn cung từ các chung cư cao cấp không bao gồm dịch vụ có giá mềm hơn như dự án Golden Westlake, Ciputra, Keangnam Landmark Tower và Richland Southern.Tỷ lệ lấp đầy trung bình của cả các dự án hạng A và hạng B đều giảm, tương ứng còn 83% và 85%. Ngược lại, hạn C vẫn hút khách, khoảng 90% do giá mềm hơn, đồng thời mang lại không gian “ấm cúng” và “gần với cuộc sống phố phường” hơn.Các chuyên gia dự báo, nguồn cung mới sẽ tăng đáng kể trong nửa cuối năm khi phần căn hộ dịch vụ của dự án Keangnam hoàn thành với 378 căn. Mặc dù xu hướng thuê đang chuyển dần về phía các khu vực mới ở phía Tây - Cầu Giấy và Từ Liêm, Tây Hồ vẫn là khu vực được ưa thích nhất.Tại TP HCM, căn hộ hạng sang giảm giá, còn hạng trung lại tăng nhẹ. Nhận định về thị trường nhà ở cho thuê trong quý II tại TP HCM, CBRE cho hay, giá chào thuê căn hộ dịch vụ cho thuê hạng A tại TP HCM giảm 0,6%, giữ mức 37,16 USD mỗi m2 một tháng. Giá thuê căn hộ dịch vụ hạng B tăng nhẹ, dưới 2%.Báo cáo quý II của Công ty Knight Frank, trong 3 tháng qua, giá thuê căn hộ hạng A đạt 30-35 USD mỗi m2 một tháng, hạng B khoảng 20-25 USD mỗi m2 một tháng. Tỷ lệ lấp đầy 90% đối với tòa nhà hạng A, khoảng 80% đối với tòa nhà Hạng B.Một số tòa nhà căn hộ dịch vụ được Knight Frank xếp loại mới tham gia vào thị trường trong quý này gồm: Mai Har Lan Building Lê Thánh Tôn; Jasmine Court Nguyễn Văn Trỗi quận Phú Nhuận; Saigon City Residences Thái Văn Lung. Với lượng căn hộ mới này đã nâng tổng số căn hộ trên toàn TP HCM lên hơn 3.400 căn.Còn báo cáo quý II của Savills cho thấy, công suất cho thuê của cả thị trường đạt 85%, giảm 1% so với quý trước. Khách thuê độc thân thích sống ở khu trung tâm trong khi khách thuê có gia đình và con cái thường chọn các quận xa trung tâm nhưng có diện tích lớn. Trong 3 năm tới sẽ có khoảng 21 dự án với hơn 4.400 căn hộ được đưa vào thị trường TP HCM. Hầu hết các dự án này đều có quy mô lớn. Vì vậy, các nguồn cung mới này có thể ảnh hưởng đến công suất và giá thuê trung bình của thị trường.Các đơn vị tư vấn quản lý và khảo sát bất động sản nhận định, thị trường căn hộ dịch vụ cho thuê sẽ bước vào giai đoạn cạnh tranh khốc liệt. Trong vài năm tới, TP HCM sẽ tiếp nhận một lượng lớn các dự án căn hộ dịch vụ cũng như một lượng lớn căn hộ mới như The Vista, Saigon M&C và Times Square. Lượng cung mới này sẽ làm cho mức độ cạnh tranh ngày càng gia tăng tuy nhiên khách thuê sẽ có thêm nhiều lựa chọn. .