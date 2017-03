Cần lật lại vụ án con giết mẹ

Với những mâu thuẫn trong kết luận điều tra lần này, liệu vụ án có được làm sáng tỏ?

Sự thật ở đâu ?

Điểm đặc biệt trong kết luận điều tra lần này là CQĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã chuyển tội danh đối với bị can Lê Thị Tám từ giết người sang che giấu tội phạm nhưng lại không giải thích lý do chuyển đổi tội danh cũng như nguyên nhân vì sao trước đây bị can Tám nhận tội? (Trong khi hồ sơ thể hiện ban đầu bị can Quyên không nhận tội nhưng khi bị can Tám khai nhận đã đè chân để Quyên bóp cổ mẹ chồng, từ đó Quyên mới nhận tội).

Bên cạnh lời khai của nhân chứng Trần Thị Ngọc Yến (người có nhiều lời khai bất nhất ngay từ giai đoạn điều tra cho đến phiên tòa phúc thẩm), trong kết luận điều tra mới xuất hiện thêm nhân chứng thứ hai là anh Dương Quang Phuông (viết đơn tố giác sau khi vụ án xảy ra đã hơn 3 năm và sau khi phiên tòa phúc thẩm hủy án) và 6 nhân chứng ở cùng buồng giam từng nghe bị can Quyên - Tám kể lại chuyện giết mẹ.

Những nhân chứng này hầu hết không nhớ số buồng giam và tên những người bị giam chung, vậy mà họ nhớ rất chi tiết từng lời tâm sự về việc giết mẹ của Quyên - Tám, đặc biệt nhớ cả tên ấp, xã - nơi cư ngụ của hai bị can này (?!).

Bà Lê Thị Tám (phải) rời trại giam. Ảnh: MINH SƠN

Theo đó, cả 6 nhân chứng đều khai nghe Quyên - Tám kể lại vì Quyên tức giận nên bóp cổ mẹ chết, tuy nhiên trong đó có nhân chứng khai Quyên kể bóp cổ mẹ nhưng mẹ vùng vẫy nên gọi vợ đến đè hai chân, có nhân chứng lại khai Quyên bóp cổ mẹ chết rồi gọi vợ đè hai chân. Cả hai lời khai này đều khó có thể chấp nhận.

Bởi nếu vì tức giận dẫn đến bóp cổ mẹ, một người đàn ông 45 tuổi, cao 1,80 m, nặng gần 90 kg trong trạng thái tinh thần tức giận, bóp cổ một người già gần 80 tuổi, vì sao không để lại một dấu vết nào trên thân thể nạn nhân như kết luận pháp y? Còn nếu bóp cổ mẹ chết rồi, Quyên còn kêu vợ đến đè chân để làm gì? Vậy vì sao các nhân chứng đưa ra những lời khai này? Sự thật nằm ở đâu?

Nhiều vấn đề chưa sáng tỏ

Trước hết, về động cơ giết người cũng thể hiện rất mơ hồ trong kết luận điều tra mới. Trước đây, CQĐT cho rằng do không muốn mẹ chia đất cho các chị cộng thêm việc bà Dương Thị Tám (mẹ Quyên) cằn nhằn về việc làm đám giỗ sơ sài dẫn đến việc cự cãi và Quyên bóp cổ giết chết mẹ có sự trợ giúp của vợ. Trong kết luận điều tra mới, Quyên gọi bà Dương Thị Tám dậy đi Cà Mau, bà tiếp tục rầy la Quyên về việc ép chuối, tổ chức đám giỗ không đúng ý bà và vì bà không chịu đi Cà Mau nên Quyên đến bên giường bà, dùng tay trái nắm vào cổ bà, tay phải Quyên ôm sau lưng kéo lại.

Do bà vùng vẫy nên Quyên bóp mạnh tay. Khoảng 3-5 phút, bà không còn cử động nữa. Như vậy mâu thuẫn, nếu có, liệu có đến mức khiến Quyên phải giết người? Chưa nói đến tình tiết vợ chồng Quyên có ý thức dìm xác mẹ xuống sông nhưng lại chỉ nhặt 4 viên gạch thẻ rồi đi tìm bao cho vào, trong khi Quyên có sức khỏe, xung quanh nhà có nhiều gạch bê tông nặng 5-10 kg? Chưa nói đến việc muốn dìm xác nạn nhân xuống sông nhưng lại chỉ quấn dây hờ hững (bằng chứng thi thể nạn nhân không có dấu vết bị cột dây) là điều khó chấp nhận.

Cơ chế để lại dấu vết và khả năng chết lâm sàng là hai câu hỏi cực kỳ quan trọng để làm sáng tỏ vụ án nhưng trong kết luận điều tra cũng chỉ nói chung chung, không giải thích rõ ràng, thậm chí mâu thuẫn.

Một điểm bất thường ở kết luận điều tra lần này là không nói rõ kết luận điều tra được thành lập trên cơ sở bao nhiêu tập, bao nhiêu bút lục? Được biết, theo hồ sơ tại VKSND tỉnh Vĩnh Long, hồ sơ CQĐT tỉnh Vĩnh Long chuyển qua có số bút lục cuối cùng là 1939 với 8 tập (trong đó biên bản bàn giao vụ án từ CQĐT tỉnh Vĩnh Long sang VKSND tỉnh Vĩnh Long không có bút lục).

Sẽ yêu cầu khởi tố nhân chứng Trao đổi với chúng tôi ngày 2-8, luật sư Trương Đình Tùng (Đoàn Luật sư TPHCM), người nhận bào chữa và bảo vệ quyền lợi cho hai bị can Quyên - Tám, nói có đầy đủ chứng cứ trong hồ sơ vụ án chứng minh nhân chứng Trần Thị Ngọc Yến cố tình khai man và vì vậy, luật sư Tùng đang lập hồ sơ yêu cầu khởi tố người này. Ngoài ra, theo luật sư Tùng, trong các phiên tòa trước đây, ông đã yêu cầu chuyển hồ sơ vụ án cho Bộ Công an điều tra vì không tin tưởng vào sự điều tra khách quan của CQĐT tỉnh Vĩnh Long. Trong lần điều tra lại này, có sự tham gia hỏi cung của cán bộ điều tra Bộ Công an nhưng kết luận điều tra vẫn là của CQĐT Công an tỉnh Vĩnh Long.

Theo HUỲNH HIẾU (NLĐ)