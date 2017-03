Cần loại bỏ việc nhận dự án rồi “vòi vĩnh”

Nhanh nhảu đòi tăng phí Song song với việc đòi tăng tổng mức đầu tư của dự án cầu Phú Mỹ, PMC lập tức soạn ra một phương án tài chính thu phí giao thông mới. Theo phương án tài chính, mức thu phí qua cầu Phú Mỹ sẽ được điều chỉnh tăng dần theo những mốc thời gian cố định trong khoảng thời gian được thu phí là 26 năm. Nhưng mức tăng tối đa cũng chỉ gấp đôi so với mức phí cầu, đường được đầu tư bằng vốn ngân sách như quy định tại Thông tư 90/2004. Hiện nay dù PMC đang được thu phí tạm nhưng mức thu đã cao hơn so với phương án tài chính kèm theo hợp đồng BOT đã ký. Nhưng PMC cho rằng vẫn chưa đủ và đề nghị từ năm 2011 được thu phí tăng gấp đôi so với hiện nay (trong khi phương án tài chính được duyệt thì phải đến năm 2016 mới được tăng gấp đôi), đồng thời lại còn muốn tiếp tục điều chỉnh tăng mức thu lên theo giá cả thị trường chứ không chốt ở mức tăng hai lần.