Can ngăn đánh nhau, lại đánh chết người

Chỉ vì tức giận mà Trần Văn Trung phải chịu án 9 năm tù





TAND TPHCM xử sơ thẩm ngày 8-9 đã tuyên phạt Trần Văn Trung (SN 1989, quê Gia Lai) 9 năm tù về tội “Giết người”.Khuya 5-10-2010, anh Lê Minh Trung cùng một người bạn có cãi nhau với anh Nguyễn Văn Bắc. Do bất đồng quan điểm nên nhóm Trung đánh nhau với Bắc, sau đó đường ai nấy đi.Vẫn còn tức giận, Bắc cầm cây gỗ đến phòng trọ của Minh Trung la lối và đòi đánh tay đôi. Lúc này, Trần Văn Trung đang ngủ ở phòng kế bên, nghe đánh nhau nên mở cửa can ngăn.Trong lúc giằng co, Văn Trung bị Bắc đá vào bụng. Tức giận, Văn Trung nhặt lấy khúc gỗ mà Bắc làm rơi, đánh 2 nhát vào đầu và vai Bắc.Sau khi đánh nạn nhân, Văn Trung đã cùng con trai chủ nhà trọ đưa Bắc đi cấp cứu ở Trạm xá xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn-TPHCM.Sơ cứu xong, Bắc vẫn còn tỉnh táo nhưng đến hôm sau đã tử vong. Kết quả giám định pháp y cho thấy Bắc bị chấn thương sọ não.Ngoài mức án tù phải chấp hành, Trần Văn Trung còn phải bồi thường cho gia đình nạn nhân hơn 94 triệu đồng chi phí ma chay và tổn thất tinh thần.Theo Ph.Dũng (NLĐO)