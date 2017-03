Cân nhắc phát động phong trào 'ba không'

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UB Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cho biết như trên tại buổi mít-tinh kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam sáng nay, 15-11.





Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân: “Nhân dân cần hiểu biết về hội nhập kinh tế quốc tế để có trách nhiệm hơn”. Ảnh: Chân Luận

Phong trào “ba không” nằm trong dự thảo đề án “Tổ chức cuộc vận động toàn dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do Ban Thường trực, UB Trung ương MTTQ Việt Nam xây dựng. Dự thảo lần thứ năm cho hay cuộc vận động này nếu được triển khai sẽ khắc phục một số hạn chế của cuộc vận động“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

Đặc biệt là hạn chế về việc phối hợp tổ chức thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua giữa MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên ở các cấp chưa cụ thể, thường xuyên; không đánh giá được rõ ràng, định kỳ đóng góp của MTTQ Việt Nam vào việc thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới ở cơ sở, nhất là kết quả giảm nghèo. Công tác thi đua khen thưởng chưa được quan tâm đúng mức. Một hạn chế đáng quan tâm là việc bình bầu các danh hiệu thi đua ở cơ sở và khu dân cư nhiều nơi còn hình thức, chưa chú trọng nâng cao chất lượng “Gia đình văn hóa”, khu dân cư văn hóa.

Theo Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân, cuộc vận động các hộ nông dân cam kết “3 không” sẽ bao gồm: không trồng và bán rau quả, củ không an toàn thực phẩm; không nuôi và bán gia súc, gia cầm, thủy hải sản không an toàn thực phẩm; không làm ngơ khi biết người cùng thôn, xóm nuôi trồng và bán sản phẩm không an toàn.

“Ngoài ra, cần tuyên truyền, vận động để nhân dân hiểu biết về hội nhập kinh tế quốc tế, có trách nhiệm nâng cao chất lượng nông sản, góp phần đảm bảo an toàn thực phẩm”, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân cho biết.