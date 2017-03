Cắn phó trưởng công an phường, lãnh 3 năm tù

Theo Lê Nga (TNO)

Theo cáo trạng, ngày 30.11.2012, Công an phường 1, Q.10, kết hợp lực lượng thanh tra xây dựng của UBND phường đi kiểm tra lập lại trật tự lòng lề đường Hồ Thị Kỷ, khu vực chợ hoa.Đến trước cửa hàng hoa TX, phát hiện một số hộ gia đình bày hoa trên ghế nhựa, dưới lòng đường nên tổ công tác nhắc nhở các hộ gia đình dọn dẹp.Trong khi các hộ gia đình khác dọn hoa và ghế vào nhà thì bà Nguyễn Thị Hồng Vân (chủ cửa hàng hoa TX), Nguyễn Thị Thanh Xuân (con bà Vân) cùng 2 người em của bà Vân không chịu dọn dẹp.Thấy vậy, tổ công tác lập biên bản mua bán lấn chiếm lòng lề đường thì gia đình bà Xuân không chịu ký và có lời lẽ thiếu nhã nhặn với tổ công tác.Khi tổ công tác thu giữ 5 chiếc ghế để lấn chiếm lòng lề đường, Xuân chồm người lên giật máy quay phim của một thành viên tổ công tác làm hỏng màn hình.Xuân còn cắn vào tay một cán bộ Thanh tra xây dựng và Phó trưởng Công an phường 1, Q.10, khi hai ông này ngăn cản hành vi trái pháp luật của Xuân.Cùng lúc này, những người trong gia đình Xuân leo lên xe lực lượng chức năng chiếm lại 5 chiếc ghế nhưng không được.Sau đó, Công an phường 1 lập hồ sơ chuyển Công an quận xử lý.Đối với 3 người nhà của Xuân do hành vi tự phát, đã xin lỗi, khắc phục hậu quả nên cơ quan chức năng không xử lý hình sự, chỉ xử phạt hành chính đối với 3 người này.Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của bị cáo Xuân coi thường pháp luật, gây mất trật tự trị an ở địa phương, ảnh hưởng xấu đến việc thực hiện đường lối chủ trương của chính quyền địa phương… nên xử lý nghiêm khắc, tuyên phạt Xuân 3 năm tù nặng hơn mức đề nghị của vị công tố tại phiên tòa.