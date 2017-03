Cần siết chặt việc kiểm định chất lượng tàu cao tốc

Vì vậy cần siết chặt việc kiểm định chất lượng đối với tàu này nhằm tránh xảy ra tai nạn đường thủy đáng tiếc” - Đại tá Võ Văn Vân, Trưởng phòng CSGT đường thủy TP.HCM, nhấn mạnh tại buổi làm việc với Đoàn đại biểu Quốc hội TP vào chiều 23-8.

Theo ông Vân, tính từ đầu năm 2011 đến tháng 7-2013, trên các tuyến sông do TP.HCM quản lý đã xảy ra 36 vụ TNGT đường thủy, làm chết tám người, bị thương ba người. “Nguyên nhân chính xảy ra tai nạn là do máy móc cũ kỹ đã qua sử dụng nhiều năm không đảm bảo an toàn” - Đại tá Vân nêu rõ.

Nhằm đảm bảo an toàn hơn trong hoạt động đường thủy, Đại tá Vân kiến nghị sửa đổi quy định, bổ sung thẩm quyền cho CSGT đường thủy.

M.PHONG