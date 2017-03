Cần sớm di dời KCN Biên Hòa 1

Chất lượng nước sông đoạn từ cầu Hóa An đến cầu Đồng Nai (có tiếp nhận nước thải từ KCN Biên Hòa 1) đạt quy chuẩn cấp nước sinh hoạt sau khi xử lý. Tuy nhiên, đoạn từ giữa làng Cá bè, cống thải nhà máy giấy Tân Mai và bến đò An Hảo đang bị ô nhiễm nặng. (Theo kết quả quan trắc tháng 3-2013 của Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Đồng Nai) KCN Biên Hòa 1 có công nghệ sản xuất lạc hậu. Quá trình sản xuất phát sinh nhiều chất thải nhưng KCN không chú trọng đầu tư công nghệ hiện đại, không chú trọng đến công tác bảo vệ môi trường, gây tác động nghiêm trọng đến hệ sinh thái và sức khỏe của nhân dân. Từ năm 2008 đến tháng 7-2012, PC49 Đồng Nai đã phát hiện hơn 100 vụ vi phạm về xả nước thải tại KCN Biên Hòa 1 với tổng số tiền phạt gần 2 tỉ đồng. (Theo Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường - PC49 - Công an tỉnh Đồng Nai) KHANG BÁCH