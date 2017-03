Cận tết, xe ‘dù’ tung hoành khắp nơi

Mua vé qua “cò”, không được lên tàu Ngày 12-2, hàng ngàn hành khách đổ về Ga Sài Gòn để về quê ăn tết với gia đình. Tuy nhiên, có nhiều người không được lên tàu vì mua vé qua “cò” nên thông tin trên vé không khớp với CMND. Chị Trần Thị Thu Thủy (Thái Bình) cho biết do không đặt được vé qua mạng nên phải mua lại vé từ một người khác. Người này khẳng định nếu chị không lên được tàu thì sẽ nhận lại tiền. Tuy nhiên, đúng ngày đi thì chị không được lên tàu vì thông tin không khớp với CMND. Gọi điện thoại cho “cò” thì liên lạc không được. “Bây giờ trả vé không được, mua vé mới cũng không xong. Tôi đành phải bỏ thêm hơn 1 triệu đồng mua vé xe đò về quê” - chị Thủy buồn bã. Ông Vương Phú Đức, Phó Tổng Giám đốc Chi nhánh Công ty Vận tải Đường sắt Sài Gòn, khẳng định những hành khách có vé nhưng thông tin không đúng trên CMND hoặc giấy tờ tùy thân sẽ không được cho lên tàu. Ga Sài Gòn chỉ đồng ý đổi vé cho những trường hợp là người thân, bộ đội, làm chung công ty… ____________________________________________ “Thời điểm cuối năm lượng người đổ ra đường đông, hành khách cần chủ động đi sớm để tránh bị trễ tàu. Như vậy vừa mất tiền vé mà không thể lên tàu về quê đón tết” - ông Đức nói thêm. MINH QUÝ Do thời gian nghỉ tết dài, sinh viên học sinh được nghỉ sớm, các công ty, nhà trường đã tổ chức xe đưa đón cán bộ, công nhân viên chức về quê đón tết nên thời điểm này so với các năm thì lượng khách chưa đông. Theo dự tính, từ 27 tháng Chạp trở đi, lượng khách sẽ tăng 50% so với ngày thường. Chúng tôi đã tăng cường hơn 100 chuyến xe ở hầu hết tuyến để đảm bảo 100% khách có xe về quê. Ông Vũ Tuấn Tùng, Phó Giám đốc Bến xe Mỹ Đình, Hà Nội V.LONG ghi