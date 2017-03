Cần Thơ: Ba nhà trọ sụt lún xuống sông

Sự cố còn ảnh hưởng đến ba ngôi nhà khác. Rất may không có thiệt hại về người. Tài sản ước thiệt hại khoảng 50 triệu đồng.

Ngay sau vụ sụt lún, lực lượng chức năng của quận Bình Thủy đã có mặt tại hiện trường để giúp dân khắc phục sự cố, làm rõ nguyên nhân, đồng thời thông báo để cảnh báo người dân khu vực liền kề tránh xa khu vực nguy hiểm.

Người dân thu dọn phần còn lại của nhà trọ bị sạt lở. Ảnh: GIA TUỆ

Trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM, ông Lê Hoàng Nam, Bí thư Quận ủy Bình Thủy, cho biết ba nhà trọ bị sạt lở trôi sông là công trình do các hộ dân tự cất thêm, hoàn toàn không xin phép. Nguyên nhân do nền yếu, không chịu nổi lực nặng. Hiện quận chỉ đạo cơ quan chức năng yêu cầu các hộ dân phải tháo dỡ những phần còn lại của công trình tự xây dựng, cơi nới không xin phép, chừa hành lang an toàn 5 m từ mé sông vào.

