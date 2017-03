Cần Thơ có tân Giám đốc Công an

Tại buổi lễ, đại diện Tổng cục Xây dựng lực lượng (Bộ Công an) công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang điều động, bổ nhiệm Thiếu tướng Nguyễn Minh Kha (56 tuổi) – Giám đốc Công an TP Cần Thơ đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh 2; công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm Đại tá Trần Ngọc Hạnh (56 tuổi) – Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ giữ chức vụ Giám đốc Công an TP Cần Thơ.

Thứ trưởng Bùi Quang Bền trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc cho Đại tá Trần Ngọc Hạnh (bìa trái) và quyết định điều động cho Thiếu tướng Nguyễn Minh Kha (thứ 2 từ trái sang)

Thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, Trung tướng Bùi Quang Bền – Thứ trưởng Bộ Công an trao các quyết định điều động, bổ nhiệm cho Thiếu tướng Nguyễn Minh Kha và Đại tá Trần Ngọc Hạnh. Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Bùi Quang Bền cho rằng: “Đây là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề đối với Đại tá Trần Ngọc Hạnh và Thiếu tướng Nguyễn Minh Kha. Đảng ủy Công an TW và lãnh đạo Bộ Công an mong các đồng chí nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ mới”.

Ông Lê Hùng Dũng – Chủ tịch UBND TP Cần Thơ (giữa) tặng hoa Thiếu tướng Kha và Đại tá Hạnh



Thứ trưởng Bùi Quang Bền lưu ý, TP Cần Thơ là trung tâm khu vực ĐBSCL, mọi tình hình an ninh trận tự tại thành phố đều có liên quan đến khu vực và cả nước do đó Giám đốc Công an thành phố cùng Ban giám đốc cần quan tâm công tác quan hệ và phối hợp với các địa phương lân cận trong khu vực; làm trung tâm đoàn kết cùng Đảng ủy, Ban giám đốc CATP làm tốt công tác bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng; củng cố tinh thần đoàn kết trong ban giám đốc để làm hạt nhân trong công tác lãnh, chỉ đạo. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ luôn tranh thủ sự chỉ đạo chặt chẽ của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố cùng các sở, ngành hữu quan…



Đại tá Trần Ngọc Hạnh – tân Giám đốc Công an TP Cần Thơ

Sau khi nhận quyết định điều động về Tổng cục An ninh 2, Thiếu tướng Nguyễn Minh Kha – nguyên Giám đốc Công an TP Cần Thơ mong toàn bộ cán bộ chiến sĩ công an thành phố ủng hộ tân Giám đốc và Ban Giám đốc để cùng hoàn thành nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Trần Ngọc Hạnh chia sẻ đây là vinh dự lớn lao của bản thân và xác định đây là trách nhiệm nặng nề trước Đảng bộ, Thành ủy và tập thể cán bộ. Đại tá Hạnh hứa hoàn thành tốt nhiệm vụ để xứng đáng với những thành quả mà các lãnh đạo công an thành phố từng thời kỳ đã dày công xây dựng, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thực hiên tốt quy chế, chính sách pháp luật nhà nước, chú trọng công tác xây dưng lực lượng CAND trong sạch, nâng cao chất lượng CAND qua đó đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, kiềm chế tai nạn giao thông…

