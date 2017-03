Cần Thơ công bố 22 di tích cấp Quốc gia và thành phố

Đối với di tích được xếp hạng cấp Quốc gia, TP Cần Thơ có 4 di tích kiến trúc - nghệ thuật và 6 di tích lịch sử - văn hóa. Đây đều là những di tích độc đáo, hàng năm thu hút đông đảo du khách đến tham quan.





Di tích lịch sử- văn hóa cấp quốc gia "Khám lớn Cần Thơ"

tọa lạc trên đường Ngô Gia Tự (phường Tân An, quận Ninh Kiều). Di tích lịch sử- văn hóa cấp quốc gia “Khám lớn Cần Thơ”tọa lạc trên đường Ngô Gia Tự (phường Tân An, quận Ninh Kiều).

Đối với di tích được xếp hạng cấp TP, Cần Thơ có 12 di tích lịch sử - văn hóa, không có di tích kiến trúc - nghệ thuật.

Theo Sở VH-TT&DL TP Cần Thơ, trong 9 quận, huyện thì huyện Vĩnh Thạnh là địa phương duy nhất ở Cần Thơ không có di tích nào.

10 di tích cấp quốc gia bao gồm:

Di tích kiến trúc - nghệ thuật: Đình Bình Thủy (phường Bình Thủy, quận Bình Thủy); Chùa Long Quang (phường Long Hòa, quận Bình Thủy); Chùa Ông (phường Tân An, quận Ninh Kiều); Nhà thờ họ Dương (phường Bình Thủy, quận Bình Thủy).

Di tích lịch sử - văn hóa: Cơ quan đặc ủy An Nam Cộng sản Đảng 1929-1930 (phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy); Chùa Nam Nhã (phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy); Mộ nhà thơ Phan Văn Trị (xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền); Chùa Hội Linh (phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy); Mộ Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa (phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy); Khám lớn Cần Thơ (phường Tân An, quận Ninh Kiều).





Di tích kiến trúc- nghệ thuật cấp quốc gia "Chùa Ông"

trên đường Hai Bà Trưng (phường Tân An, quận Ninh Kiều) Di tích kiến trúc- nghệ thuật cấp quốc gia “Chùa Ông”trên đường Hai Bà Trưng (phường Tân An, quận Ninh Kiều)

12 di tích bao gồm:

Đền thờ Đức y Thái tổ Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác (phường An Hòa, quận Ninh Kiều); Chi bộ Cờ Đỏ (thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ); Chiến thắng ông Hào (xã Trường Long, huyện Phong Điền); Đình Thới An (phường Thới An, quận Ô Môn); Căn cứ Ban chỉ huy Tổng tấn công và nổi dậy mùa Xuân Mậu Thân 1968 (hay còn gọi là căn cứ Vườn Mận, phường Long Tuyền, quận Bình Thủy);

Chùa Pôthi Somrôn (phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn); Địa điểm chiến thắng của đội cảm tử- quốc gia tự vệ Cần Thơ năm 1945 (hay còn lại là trận Lê Bình, phường Lê Bình, quận Cái Răng); Đình Thuận Hưng (xã Thuận Hưng, quận Thốt Nốt); Linh sơn Cổ Miếu (phường Thới Long, quận Ô Môn); Đình Thường Thạnh (phường Thường Thạnh, quận Cái Răng); Hiệp Thiên Cung (phường Lê Bình, quận Cái Răng); Địa điểm chiến thắng ông Đưa năm 1960 (xã Định Môn, huyện Thới Lai).

