Cần Thơ: Công ty Bình An tiếp tục thua kiện

Ngày 4-6, TAND quận Ô Môn đã tuyên án buộc Công ty Bình An phải trả cho Searefico tổng cộng hơn 3,68 tỉ đồng (bao gồm tiền nợ gốc gần 2,4 tỉ đồng, trên 930 triệu đồng tiền lãi và 353 triệu đồng tiền chênh lệch tỉ giá phát sinh).

Theo đơn khởi kiện, trình bày của đại diện nguyên đơn tại tòa, Công ty Bình An đã ký hợp đồng để Searefico cung cấp, vận chuyển và lắp đặt hệ thống kho lạnh với tổng giá trị hơn 1,2 triệu USD. Số tiền này Bình An trả nhỏ giọt và còn nợ lại khoảng 131.000 USD. Sau khi xảy ra vụ Công ty Bình An nợ nần, Searafico đã nộp đơn kiện đòi Bình An phải trả nợ gốc lẫn lãi trên 3,68 tỉ đồng (căn cứ theo biên bản xác nhận công nợ ngày 6-12-2011).

Hiện TAND quận Ô Môn đang thụ lý bảy vụ kiện mà các cá nhân, DN kiện Bình An để đòi nợ hơn 6,7 tỉ đồng.

GIA TUỆ