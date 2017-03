Cần Thơ: Cục Thi hành án bị đòi hơn 3 tỉ đồng

Tính lãi chậm thi hành án sao mới đúng? Trao đổi, chấp hành viên giải quyết vụ việc cho biết trước đây, cơ quan thi hành án vẫn áp dụng mức lãi suất chậm thi hành án là 1% căn cứ theo Công văn số 404 của Bộ Tư pháp. Tuy nhiên, vị chấp hành viên thừa nhận Công văn số 404 đã bị hủy bỏ, không còn hiệu lực. Theo luật sư Trần Thanh Phong (Đoàn Luật sư TP Cần Thơ), trong thực tiễn xét xử, án tuyên trả tiền và tiền lãi do chậm trả thường đã thành công thức là dựa vào khoản 2 Điều 305 Bộ luật Dân sự năm 2005. Khoản này quy định bên có nghĩa vụ chậm trả tiền phải trả lãi đối với số tiền chậm trả theo lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố tương ứng với thời gian chậm trả tại thời điểm thanh toán, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác. Tại website của Bộ Tư pháp, trong trang thông tin hỏi đáp và tư vấn pháp luật có trường hợp Tổng cục Thi hành án dân sự trả lời về “lãi suất quá hạn trong giai đoạn thi hành án đối với các hợp đồng tín dụng”. Theo Tổng cục, cách xác định thời điểm và cách tính lãi phát sinh do chậm thi hành án hiện nay căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 305 Bộ luật Dân sự năm 2005, Thông tư liên tịch số 01/TTLT ngày 19-6-1997, Công văn số 165 ngày 18-10-2007 của TAND Tối cao và quyết định của thống đốc Ngân hàng Nhà nước công bố mức lãi suất cơ bản cho từng thời điểm. Lãi suất chậm thi hành án được tính theo từng loại việc như sau: Kể từ ngày bản án, quyết định của tòa có hiệu lực pháp luật (đối với trường hợp chủ động thi hành) và từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án (trường hợp thi hành theo đơn yêu cầu) cho đến khi thi hành xong tất cả các khoản tiền, hằng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố tương ứng với thời gian chưa thi hành án. Mức lãi suất cơ bản theo Quyết định số 2665 ngày 1-12-2009 của thống đốc Ngân hàng Nhà nước là 8%/năm.