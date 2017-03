Cần Thơ: Đóng cửa Bến xe Hùng Vương

Ngày 25-2, thông tin từ Công ty CP Bến xe Tàu phà Cần Thơ cho biết kể từ 0 giờ ngày 26-2 (mùng 8 tết), công ty chấm dứt hoạt động tại Bến xe khách Cần Thơ trên đường Hùng Vương - Nguyễn Trãi và di dời phương tiện của các đơn vị kinh doanh vận tải về hoạt động, điều hành, lên tài, bán vé, xếp khách tại Bến xe khách TP Cần Thơ, 36 Nguyễn Văn Linh (Bến xe 91B), phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Trước đó, ngày 24-2, ông Lê Hùng Dũng, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, đã chỉ đạo Sở GTVT phối hợp với Công an TP tập trung phân luồng giao thông, tránh ùn tắc tại khu vực Bến xe 91B. Trao đổi với chúng tôi, ông Lư Thành Đồng, Giám đốc Sở GTVT TP Cần Thơ, cho biết: “Sở GTVT và Công an TP đã trao đổi, thống nhất phương án phân luồng giao thông và phối hợp để thực hiện theo chỉ đạo của chủ tịch TP nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông khu vực Bến xe 91B. Theo kế hoạch đã được thống nhất, CSGT, cảnh sát trật tự, Công an quận Ninh Kiều, công an phường và thanh tra giao thông bố trí sẵn lực lượng để vừa hỗ trợ điều tiết giao thông khi di dời cũng như phân luồng, điều tiết giao thông ở khu vực Bến xe 91B. Về phần mặt bằng bố trí cho các doanh nghiệp vận tải từ Bến Hùng Vương dời về Bến xe 91B, Công ty CP Bến xe Tàu phà Cần Thơ đảm trách sắp xếp để đảm bảo cho các doanh nghiệp hoạt động thuận lợi.

Bến xe Hùng Vương đến 0 giờ ngày 26-2 chấm dứt mọi hoạt động. (Ảnh chụp lúc 17 giờ ngày 25-2) Ảnh: G.TUỆ

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, Bến xe Hùng Vương tồn tại hàng chục năm nhưng diện tích nhỏ, xuống cấp lại nằm sâu trong nội đô gây ùn tắc giao thông. Hoạt động của bến xe tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây TNGT… Từ năm 1995, Bến xe 91B (hơn 3 ha, cùng quận Ninh Kiều) đã được đầu tư xây dựng và năm 2003 bến xe này được giao cho Xí nghiệp Bến xe Tàu phà Cần Thơ (nay là Công ty CP Bến xe Tàu phà Cần Thơ) khai thác cùng với Bến xe Hùng Vương để tạo thói quen và tiến tới di dời Bến xe Hùng Vương. Thế nhưng cuối năm 2009, công ty đã xén 2 ha đất của Bến xe 91B làm trung tâm đào tạo, sát hạch lái ô tô, chuyển đổi phần lớn công năng của Bến xe 91B nên mới xảy ra việc cù nhầy trong chuyện di dời bến xe. Sau đó TP Cần Thơ liên tục có chủ trương di dời Bến xe Hùng Vương nhưng liên tục bị trì hoãn. Đến cuối tháng 4-2014, chủ tịch UBND TP Cần Thơ “gút”: Cuối năm 2014 phải di dời Bến xe Hùng Vương, giao trả lại mặt bằng cho Nhà nước nhưng bến xe vẫn hoạt động và Công ty CP Bến xe Tàu phà Cần Thơ tiếp tục xin trì hoãn… UBND TP Cần Thơ sau đó đã quyết thời hạn cuối cùng để đóng cửa Bến xe Hùng Vương là đến ngày 25-2-2015 và quá thời hạn trên không chấp hành sẽ xử lý theo quy định.