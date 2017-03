Cần Thơ: Mùa mưa vẫn lo cháy chợ

TP Cần Thơ hiện có không ít chợ ở các xã, phường ngoại thành còn nhiều yếu kém trong công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC). Đa phần các khu chợ chưa thành lập lực lượng chữa cháy tại chỗ trong khi một bộ phận tiểu thương lại không có ý thức phòng cháy. Do vậy, dù đã vào mùa mưa nhưng nguy cơ cháy chợ vẫn đang rình rập.

Chưa biết cháy lúc nào

Tiểu thương sắp xếp hàng hóa không đảm bảo an toàn PCCC, trong chợ không có phương tiện PCCC… là thực trạng chung của nhiều chợ tại TP Cần Thơ như Cái Chanh (phường Thường Thạnh, quận Cái Răng), An Nghiệp (phường An Nghiệp, quận Ninh Kiều)... Thậm chí nhiều tiểu thương còn vô tư cơi nới lều bạt để buôn bán, còn dây điện mắc như mạng nhện ở khắp nơi.

Cô Thu, tiểu thương chợ Láng Sen (xã Thạnh Quới, huyện Vĩnh Thạnh), cho biết: “Ở đây thường 5-6 hộ câu mắc chung một đường dây điện, tôi thấy những mối câu mắc bị nẹt lửa hoài. Nói thật, nếu có sự cố tôi cũng không biết chạy đường nào vì không có lối thoát hiểm”. Còn ông Bảy Tình (người dân trong chợ) nói: “Ở đây không có phương tiện chữa cháy tại chỗ. Nếu có cháy, bà con chỉ biết xúm lại lấy thau, xô múc nước dưới sông dập lửa. Chúng tôi cần được hỗ trợ thực tập chữa cháy để khi có tình huống không may xảy ra còn biết xử lý kịp thời”.

Ở chợ Láng Sen, tiểu thương treo hàng hóa giăng mắc khắp nơi, vừa thu hẹp lối đi vừa dễ gây cháy nổ. Ảnh: GIA TUỆ

Theo chân lực lượng cảnh sát PCCC TP Cần Thơ, chúng tôi đến chợ thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh. Vừa bước vào chợ, đoàn đụng ngay một bếp than đang đỏ lửa đặt cạnh nhiều vật dụng dễ cháy nhưng không người trông coi. Một lát sau, bà chủ sạp mới quày quả chạy về và phân bua: “Mấy anh thông cảm, không nấu thì lấy gì ăn. Mà tôi đâu biết là không được nấu nướng ở sạp đâu”.

Ông Năm Sánh, tiểu thương ở chợ, cho biết: “Lúc trước nhà tôi bị chập điện gây cháy, cũng may lúc đó có sẵn thùng nước nên tôi dập lửa được. Cả khu chợ này không có ai trang bị bình chữa cháy hết. Sống trong tình trạng PCCC không đảm bảo, tôi lo lắm!”. Lo lắng là thế nhưng bên trong quầy của ông Năm Sánh đồ đạc chất lung tung, choán hết cả đường đi. Ở chợ này, dây điện được mắc luồn dưới mái tôn, trời nắng nóng lớp vỏ nhựa dây điện bị nóng chảy có thể chập điện gây cháy trong khi lối thoát hiểm của chợ gần như bị chiếm dụng hết làm chỗ để xe máy.

Cần sớm cải tạo, nâng cấp chợ

Theo ghi nhận, công tác PCCC tại chợ số 2, xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh được thực hiện khá tốt. Nguyên nhân rất đơn giản là do chợ này vừa… xảy ra cháy (đêm 13-4-2010). Các hộ tiểu thương ở đây hùn tiền mua máy bơm chữa cháy, hằng tháng mỗi hộ tự nguyện đóng vài chục ngàn đồng mua xăng để khởi động máy bơm. Dù vậy, vẫn còn tình trạng một số hộ mua bán lấn chiếm lối đi, cơi nới lều bạt tứ tung.

Ông Đinh Ngọc Nguyễn, Phó Trưởng Công an xã Thạnh Quới, cho biết: “Chợ Láng Sen có từ trước giải phóng nên đã xuống cấp. Các hộ tiểu thương ở đây buôn bán mang tính tạm thời, việc cơi nới lấn chiếm các lối đi gây nhiều khó khăn cho công tác PCCC. Trong khi đó, đội chữa cháy ở phường có tám thành viên, phương tiện chữa cháy lại thiếu, hiện chưa có máy bơm chữa cháy và các phương tiện khác. Điều này quả hết sức bất tiện bởi khi xảy ra đám cháy, nếu không có lực lượng thường trực và phương tiện tại chỗ xử lý kịp thời thì hậu quả sẽ không lường trước được”.

Theo Sở Công thương TP Cần Thơ, TP hiện có 70/102 chợ truyền thống là chợ thuộc khu vực nông thôn. Đa phần các chợ này trong tình trạng cơ sở hạ tầng thấp kém, ô nhiễm, mặt bằng chật hẹp, nguy cơ cháy nổ cao… Để đáp ứng nhu cầu phát triển, các chợ này cần sớm được cải tạo, nâng cấp hoặc xây dựng mới. Đến khi đó, nguy cơ cháy chợ mới bớt lơ lửng trên đầu người dân.

Một số vụ cháy chợ diễn ra trong năm 2010 - Tối 21-1, khu chợ tạm Hàng Da trên đường Phùng Hưng (Hà Nội) bị cháy. Lửa lan nhanh, thiêu rụi hàng chục quầy hàng. Nguyên nhân được xác định do chập điện. - Ngày 11-4, một gian hàng bán các phụ liệu về tóc và làm móng ở chợ Tân Bình phát hỏa giữa đêm khuya. Rất may không có thiệt hại về người. - Đêm 10-7, chợ Đông Kinh, chợ lớn nhất tỉnh Lạng Sơn đã bị cháy. Khoảng 20 gian hàng bị thiêu rụi, thiệt hại hàng chục tỉ đồng.

GIA TUỆ - TÂN HIỆP