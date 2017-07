Cần Thơ: Phá nhanh 10 vụ trọng án

Theo báo cáo, thời gian qua Công an TP Cần Thơ đã thực hiện hiệu quả các chủ trương được giao, góp phần giữ vững ANTTXH trên địa bàn.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, trên địa bàn thành phố xảy ra 160 vụ phạm tội về Trật tự xã hội (giảm 14 vụ so với cùng kỳ). Điều tra, khám phá đạt tỷ lệ 94,4% (cao hơn 4,8% so với cùng kỳ). Trong đó, điều tra khám phá nhanh 10/10 vụ trọng án, đạt tỷ lệ 100%; triệt phá 186 vụ án tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ nhiều ma túy tổng hợp.

Nhờ thực hiện tốt phong trào toàn dân toàn dân tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm, Công an TP giải tán trên 10.000 đối tượng tụ tập đêm khuya gây mất trật tự công cộng. Bắt, vận động đầu thú 50 đối tượng có lệnh truy nã (trong đó có 24 đối tượng đặc biệt nguy hiểm).



Quang cảnh buổi sơ kết

Phát biểu tại buổi sơ kết, ông Võ Thành Thống - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đánh giá cao kết quả mà lực lượng Công an thành phố đã được trong thời gian qua. “Thời gian tới Công an thành phố tiếp tục phát huy những mặt đạt được và tích cực chủ động đấu tranh, phòng chống có hiệu quả với các loại tội phạm; tập trung xây dựng lực lượng Công an thành phố trong sạch, vững mạnh” - Chủ tịch UBND Thành phố Cần Thơ nhấn mạnh.