Cần Thơ ráo riết tổ chức bầu cử thêm vào ngày 29-5

Nếu nơi nào thiếu thì kiện toàn bổ sung để đủ sức thực hiện nhiệm vụ bầu cử giống như cuộc bầu cử ngày 22-5. Theo ông Vân, đến nay 666 tổ bầu cử tại sáu quận, huyện vẫn ổn định. Các tổ chức bầu cử này đã đi vào hoạt động để phục vụ tiếp cuộc bầu cử thêm.

Ông Vân cũng cho hay danh sách ứng cử viên được in lại, mỗi tổ trước đây có bốn người thì giờ có ba. Theo đó, mỗi đơn vị sẽ bầu lấy một người làm ĐBQH. Phiếu bầu cũng in lại và TP in cấp cho các địa phương.

Thẻ cử tri triển khai trên nền danh sách cử tri lần trước, địa phương tổ chức viết lại và cấp lại cho bà con. Cũng theo ông Vân, màu sắc thẻ cử tri và phiếu bầu vẫn giữ như lần trước. Lần trước ai đi bầu rồi thì thẻ cử tri có đóng dấu đã bỏ phiếu. Lần này, đưa thẻ mới chưa đóng dấu thì mới được cấp phiếu bầu thêm.





Cử tri TP Cần Thơ đang bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trong cuộc bầu cử ngày 22-5. Ảnh: Gia Tuệ

“TP quyết tâm bằng mọi giá trong ngày 28-5 cấp xong thẻ cử tri cho bà con. Hiện chưa có con số cụ thể về tổng số cử tri đi bầu trên sáu quận, huyện này” - ông Vân cho biết.

Hai đơn vị bầu cử ở TP Cần Thơ phải tổ chức bầu thêm ĐBQH là đơn vị bầu cử số 2 (gồm hai quận Bình Thủy, Ô Môn và huyện Thới Lai) và số 3 (gồm quận Thốt Nốt và hai huyện Cờ Đỏ, Vĩnh Thạnh).

Được sự đồng ý của Hội đồng Bầu cử quốc gia, dự kiến ngày 29-5, cử tri tại mỗi đơn vị bầu cử trên sẽ tiến hành bầu thêm một ĐBQH.

• Sáng 27-5, ông Lê Trọng Sơn, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng, Thư ký Ủy ban Bầu cử tỉnh Sóc Trăng, cho biết: Ủy ban Bầu cử của tỉnh đã nhận được văn bản của Hội đồng Bầu cử quốc gia liên quan đến việc xin ý kiến về việc bầu thêm một đại biểu Quốc hội (ĐBQH) ở tỉnh này. Theo đó, Hội đồng Bầu cử quốc gia không chấp thuận đề nghị bầu cử thêm của Ủy ban Bầu cử tỉnh Sóc Trăng do tỉnh này đã bầu được 6/7 ĐB theo chỉ tiêu phân bổ. Cũng theo ông Sơn, lý do được đưa ra là chỉ thực hiện bầu cử thêm nếu thiếu hai ĐB trở lên.

Trước đó, trong cuộc bầu cử ngày 22-5, đơn vị bầu cử số 2 gồm các huyện Cù Lao Dung, Long Phú và Kế Sách chỉ bầu được một ĐBQH trong khi chỉ tiêu phân bổ là hai.