Cần Thơ rút giấy phép kinh doanh vũ trường V18 Club

Cuối giờ chiều ngày 5-4, ông Trần Việt Phường – Giám đốc Sở VH-TT&DL Cần Thơ, cho biết, ông đã ký quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh vũ trường V18 Club cấp cho Công ty CP Đầu tư Phát triển Miền Nam- Khách sạn Quốc tế.



Vũ trường V18 Club (ảnh GIA TUỆ)



Theo đó, kể từ ngày 31-3 vũ trường V18 Club ngưng hoạt động tại địa chỉ số 12,14,16,18,20 đường Hai Bà Trưng, phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. “Lý do Sở thu hồi giấy phép kinh doanh do không đảm bảo điều kiện ANTT và qua kiểm tra thì khách sạn nơi đặt vị trí hoạt động vũ trường không đủ tiêu chuẩn 3 sao theo quy định” – ông Trần Việt Phường nói.

Trước đó, sau những lùm xùm về các vụ gây mất ANTT tại khu vực vũ trường V18 Club, Pháp luật TP.HCM đã phỏng vấn phía Sở VH-TT&DL Cần Thơ chung quanh hoạt động của vũ trường này.



Trong văn bản trả lời, phía Sở VH-TT&DL Cần Thơ cho biết từ khi vũ trường đi vào hoạt động (tháng 1-2014) Thanh tra Sở VHTTDL, Đoàn kiểm tra liên ngành 814 TP Cần Thơ đã nhiều lần kiểm tra, nhắc nhở về tình hình hoạt động và đảm bảo ANTT, phòng chống cháy nổ. Thanh tra Sở VH-TT&DL Cần Thơ đã ra quyết định xử phạt các hành vi, vi phạm hành chính nơi này 4 lần với số tiền tổng cộng 95.000.000 đồng.