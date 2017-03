Cần Thơ: Sà lan ủi sập 44 căn nhà ven sông

Ngày 18-6 xảy ra vụ TNGT đường thủy nghiêm trọng do sà lan gây ra khiến 44 căn nhà ven sông bị sập, hư hại một phần với tổng thiệt hại khoảng 1,2 tỉ đồng.

Thông tin ban đầu cho biết nguyên nhân do sà lan chở cát biển kiểm soát TN0233 lưu thông theo sông Cái Sắn hướng từ Lộ Tẻ - Thốt Nốt về tỉnh Kiên Giang khi đi qua địa bàn xã Vĩnh Trinh chạy nhanh kết hợp với thời điểm sà lan lưu thông ngược dòng nước nên sức nước dưới lòng sông hút mạnh làm đứt dây neo của hai sà lan AG15599 và SG4753 đang neo đậu gần bờ. Sự cố đứt dây neo khiến sà lan AG15599 và SG4753 trôi tự do gây va quẹt làm hư hỏng, sập 44 căn nhà nằm dọc theo tuyến sông Cái Sắn. Hiện vụ việc đang được Công an TP Cần Thơ làm rõ.

GIA TUỆ