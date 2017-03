Cần Thơ: Sẽ mạnh tay với dự án "treo"

Cuối năm 2009, UBND TP Cần Thơ quyết định thu hồi giấy chứng nhận đầu tư dự án trung tâm vui chơi giải trí, văn hóa, thể thao tại phường Long Hòa, quận Bình Thủy. Dự án này bao gồm các hạng mục sân golf (diện tích 94 ha), khu nhà ở tái định cư (54 ha) và trung tâm dịch vụ thể thao. Lý do thu hồi là chủ đầu tư không đủ năng lực thực hiện.

Nhiều dự án "treo" dài hạn

Gần năm năm qua, do không biết dự án sẽ được thực hiện lúc nào nên hàng trăm hộ dân trong khu vực đã bỏ hoang ruộng vườn. Đất ruộng cỏ dại mọc um tùm, còn vườn cây ăn trái chết dần do không được chăm sóc. Được biết, TP Cần Thơ sẽ không xóa quy hoạch dự án mà đang tiếp tục mời gọi nhà đầu tư mới. Anh Năm Hiệp, người dân trong khu vực dự án, than: “Chẳng biết chừng nào dự án sẽ có chủ đầu tư mới. Do vẫn chưa xóa quy hoạch nên tụi tôi sẽ còn khổ dài dài. Lúc này không ai dám bỏ tiền ra đầu tư vào ruộng vườn do chưa biết khi nào dự án được triển khai”.

Suốt hai năm qua, người dân phường Phước Thới, quận Ô Môn cũng gặp không ít khó khăn do dự án Nhà máy lọc dầu Cần Thơ bị “treo”. Theo quy hoạch 1/2.000 được công bố năm 2008, dự án sẽ thu hồi 250 ha đất của các hộ dân thuộc ba khu vực (Thới Ngươn A, Thới Ngươn B và Thới Bình). Hai năm qua, các hộ trong vùng quy hoạch không được chuyển đổi mục đích sử dụng đất và xây nhà kiên cố.

Dự án sân golf ở quận Bình Thủy đến nay vẫn “treo” vì chưa biết bao giờ có chủ đầu tư mới. Ảnh: GIA TUỆ

Anh Nguyễn Hữu Tâm, có 4.000 m2 đất nằm trong dự án, phản ánh: “Chúng tôi ủng hộ dự án vì lợi ích chung nhưng đã làm thì làm cho nhanh, còn không làm nữa phải thông báo cho dân biết. Hiện chúng tôi không biết chừng nào phải giao đất nên đâu dám đầu tư hay trồng trọt gì, cuộc sống khó khăn lắm!”. Ông Trang Thành Trung, Phó Chủ tịch UBND phường Phước Thới, cũng cho hay: “Dân kêu nhiều lắm. Hai năm nay kỳ tiếp xúc cử tri nào bà con cũng phản ánh nhưng rồi chẳng thấy chủ đầu tư có động tĩnh gì”.

Đảm bảo quyền lợi cho người dân

Theo Sở Xây dựng TP Cần Thơ, trong năm 2009 và sáu tháng đầu năm 2010, Sở phối hợp cùng Sở KH&ĐT và các sở, ngành khác đã đề xuất UBND TP thu hồi tám dự án khu dân cư, tái định cư, thương mại dịch vụ… Nguyên nhân chủ yếu đều do chủ đầu tư không có năng lực thực hiện.

Nhằm đảm bảo quyền lợi cho người dân trong các khu quy hoạch, từ năm 2008 Sở Xây dựng và Sở TM&MT TP Cần Thơ đã ban hành hướng dẫn về việc chuyển mục đích sử dụng đất và cấp phép xây dựng. Theo đó, nếu vị trí nhà, đất trong khu vực đã xóa quy hoạch 1/500 nhưng chưa có quy hoạch 1/2.000 được duyệt thì người sử dụng đất được xem xét cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định. Người dân cũng được xem xét cấp giấy phép xây dựng chính thức trên cơ sở tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng hiện hành.

Cạnh đó, nếu vị trí nhà, đất trong khu vực đã xóa quy hoạch 1/500, thực hiện quản lý theo quy hoạch 1/2.000 được duyệt thì người dân được xem xét chuyển mục đích sử dụng đất phù hợp với mục đích sử dụng đất của quy hoạch được duyệt. Công trình xây dựng nếu phù hợp với quy hoạch sẽ được xem xét cấp giấy phép xây dựng theo quy hoạch được duyệt. Nếu không phù hợp quy hoạch, chủ nhà có thể được xét cấp giấy phép xây dựng tạm.

Về các dự án “treo”, ông Nguyễn Hữu Lợi, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, khẳng định: “TP Cần Thơ luôn sẵn sàng tạo điều kiện cho nhà đầu tư tiếp cận và hoàn thiện các thủ tục thực hiện dự án. Tuy nhiên, chúng tôi cũng thường xuyên tổ chức rà soát, xem xét các dự án, quy hoạch chậm thực hiện gây khó khăn cho người dân. Chúng tôi luôn cố gắng tháo gỡ những khó khăn trong thẩm quyền của mình nhằm đôn đốc chủ đầu tư triển khai nhanh dự án. Tuy nhiên, nếu chủ đầu tư tiếp tục chậm triển khai, TP sẽ kiên quyết thu hồi dự án”.

Biến ruộng thành vườn cây để “đón gió” Ở khu vực Thới Ngươn A, phường Phước Thới, quận Ô Môn có trên 70 ha đất lúa. Từ khi quy hoạch được công bố đến nay, có trên 50 ha đất lúa của khu vực này được một số người “nâng cấp” thành vườn cây ăn trái nhằm kiếm thêm tiền bồi thường. Ngay cả lãnh đạo địa phương cũng cho thuê đất để lên vườn. Được biết, những người thuê thỏa thuận thuê lại đất ruộng trồng lúa của dân vùng dự án với giá 50-65 triệu đồng/ha, rồi thuê nhân công đào đất lên liếp thành vườn và mua cam sành về trồng. Tính ra chi phí đầu tư cho một công đất (1.000 m2) khoảng 10 triệu đồng/năm. “1.000 m2 đất họ trồng 250 cây cam sành. Với giá bồi hoàn là 300.000 đồng/cây, tính ra họ thu về 75 triệu đồng khi chủ đầu tư dự án triển khai áp giá bồi thường, lời khá nhiều so với số vốn bỏ ra” - ông Nguyễn Hữu Đức, Bí thư chi bộ khu vực, cho biết. Thế nhưng hơn hai năm qua, dự án nhà máy lọc dầu không được triển khai, cam trồng để “đón gió” chết dần chết mòn khiến nhiều đại gia bỏ hoang luôn đất thuê.

GIA TUỆ