Cần Thơ: Thành lập bốn tổ tự quản khu nhà trọ công nhân

Theo thống kê của cơ quan chức năng, trên địa bàn các phường Trà An, Trà Nóc (quận Bình Thủy), phường Phước Thới (quận Ô Môn) có gần 500 hộ kinh doanh nhà trọ với hơn 1.700 phòng cho trên 3.600 công nhân thuê mướn. Tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội và tệ nạn xã hội ở một số địa bàn có công nhân cư trú diễn biến phức tạp. Mô hình tổ tự quản khu nhà trọ công nhân được kỳ vọng là sân chơi lành mạnh, thu hút và tập hợp công nhân…

GIA TUỆ