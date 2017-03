Cần Thơ tìm cách di dời những “quả bom xăng”

TP.HCM: Đình chỉ ngay cây xăng vi phạm nghiêm trọng về phòng cháy Theo kế hoạch, Sở PCCC TP.HCM sẽ kiểm tra và xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh bán lẻ xăng dầu vi phạm quy định về PCCC. Theo đó, những cơ sở vi phạm nghiêm trọng về an toàn PCCC có nguy cơ trực tiếp phát sinh cháy nổ sẽ tạm đình chỉ hoạt động ngay để khắc phục. Các vi phạm có nguy cơ trực tiếp phát sinh cháy nổ hoặc trực tiếp ảnh hưởng đến điều kiện thoát nạn, an toàn trong sử dụng điện, thay đổi quy mô, công năng sử dụng mà không thực hiện thẩm duyệt về PCCC theo đúng quy định thì ngoài việc xử phạt vi phạm hành chính, còn cần phải tạm đình chỉ hoặc đình chỉ hoạt động. Ngoài ra, các phòng Cảnh sát PCCC quận, huyện và cứu hộ, cứu nạn cần kiến nghị xử lý dứt điểm đối với các cơ sở, hộ dân xung quanh sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt không đảm bảo khoảng cách an toàn PCCC đến cửa hàng kinh doanh xăng dầu. HOÀNG TUYẾT