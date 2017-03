Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh trong cuộc làm việc với TP Đà Nẵng. Ảnh: TTCP

Tại buổi làm việc, ông Trần Thanh Vân, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Đà Nẵng, cho rằng thực tế hiện nay công tác giám định tài sản thiệt hại do tham nhũng rất khó khăn nên nhiều vụ việc xử lý chậm, chưa triệt để. “Thu hồi tài sản do tham nhũng còn thấp vì quá trình điều tra kéo dài, các đối tượng đủ thời gian tẩu tán tài sản trong khi quy định là phải có quyết định khởi tố bị can mới được kê biên tài sản” - ông Vân cho hay.

Để đấu tranh PCTN một cách có hiệu quả hơn, TP Đà Nẵng đề nghị trung ương cần quy định cụ thể hơn đối với trách nhiệm chứng minh nguồn gốc tài sản, thu nhập của người liên quan.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Bá Sơn, Chánh Thanh tra TP Đà Nẵng, cũng cho rằng không nên đặt trách nhiệm chứng minh tài sản cho cơ quan nhà nước mà trách nhiệm này là của chủ sở hữu. “Khi sự việc xảy ra, cơ quan điều tra vào cuộc thì trách nhiệm chứng minh tài sản là do chủ sở hữu làm. Còn cơ quan chức năng sẽ điều tra làm rõ số tài sản đó có được như thế nào” - ông Sơn cho hay.

Tại buổi làm việc, Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh cho rằng việc công khai, minh bạch tài sản cần gắn với việc thẩm tra, xác minh và xử lý tài sản. Cũng theo Tổng Thanh tra Chính phủ, tình hình tham nhũng vặt khá phổ biến và có dấu hiệu rõ ràng nên cần đẩy mạnh cải cách hành chính hơn nữa. “Qua kinh nghiệm tại nhiều nước, nên chăng chúng ta cần thu hẹp diện kê khai tài sản để quản lý chặt và chắc hơn” - Tổng Thanh tra Chính phủ nêu ý kiến.