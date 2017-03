Cần tôn trọng phán quyết của tòa trọng tài quốc tế về vấn đề biển Đông

Ngày 2-6, bày tỏ quan điểm của VN liên quan đến phán quyết tới đây của tòa trọng tài LHQ về vụ kiện giữa Philippines và Trung Quốc (TQ), người phát ngôn Bộ Ngoại giao VN - ông Lê Hải Bình cho biết như trên. Ông Bình cũng nhấn mạnh VN mong muốn tòa trọng tài đưa ra phán quyết công bằng, khách quan và yêu cầu các bên liên quan tôn trọng nghĩa vụ pháp lý quốc tế được quy định trong công ước quan trọng này.

Ông Bình cũng hoan nghênh tuyên bố của hội nghị thượng đỉnh các nước công nghiệp G7 về các cam kết đảm bảo an ninh, an toàn tự do hàng hải và hàng không, an ninh biển và tôn trọng luật pháp quốc tế.

Xung quanh việc ông Bob Kerrey làm chủ tịch hội đồng tín thác ĐH Fulbright VN, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình cho rằng phía Hoa Kỳ cũng như ban lãnh đạo ĐH Fulbright sẽ có một quyết định đúng đắn phù hợp với xu thế phát triển quan hệ rất tốt đẹp giữa hai nước VN-Hoa Kỳ. “Mang lại những lợi ích thiết thực và cụ thể cho nhân dân hai nước” - ông nói.

Ông Bob Kerrey từng tham gia một cuộc thảm sát dân thường tại Bến Tre năm 1969.