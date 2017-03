Cẩn trọng khi cho trẻ sử dụng máy tính bảng

Phạm Hồng Phước là nhà báo chuyên về mảng công nghệ và quốc tế. Ông là thành viên trong nhóm sáng lập tạp chí e-CHIP và giữ chức phó tổng biên tập phụ trách tạp chí e-CHIP tới năm 2008. Hiện nay, ông là chủ biên của Siêu Thị Số e-magazine và trang tin công nghệ Media Online. Ngoài danh hiệu Hiệp sĩ công nghệ thông tin do e-CHIP trao, ông còn liên tiếp tám năm liền (2007-2014) nhận giải thưởng Most Valuable Professional (MVP - tạm dịch: Chuyên viên có giá trị nhất) do Tập đoàn Microsoft trao cho những người có đóng góp, chia sẻ tri thức công nghệ - đặc biệt là về các sản phẩm Microsoft - cho cộng đồng. ĐỨC THIỆN