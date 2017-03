Cảng, bến thủy không phép ngày càng nhiều

- ông Ngô Đình Quang, Giám đốc Cảng vụ đường thủy nội địa TP, cho biết hôm 13-1.

Cũng theo ông Quang, số lượng cảng, bến có phép có chiều hướng giảm, đầu năm 2013 là 294 nhưng đến cuối năm chỉ còn 270. Trong khi đó, các điều kiện về an toàn từ trên bờ xuống đến cầu tàu, bến cập tàu và vùng nước trước các cảng, bến này ngày càng xuống cấp. Năm 2013, cảng vụ đã buộc phải đóng 28 bến và xử phạt 725 trường hợp vi phạm về an toàn cảng, bến, phương tiện. Các loại tàu nhà hàng, tàu cánh ngầm, đò thuyền chở khách được kiểm tra, phát hiện thường xuyên vi phạm về an toàn.

L.ĐỨC - H.TUYÊN