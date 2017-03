Cảng biển Thuận An đối mặt với nguy cơ bị bồi lấp

Do bị bồi lấp, từ năm 2006 đến nay, cảng Thuận An hoạt động một cách cầm chừng. Việc cảng chỉ đáp ứng tàu nhỏ có trọng tải từ 500 tấn trở xuống đã làm cho lượng tàu cập cảng Thuận An ngày cảng giảm.



Công ty Cổ phần Cảng Thuận An cho biết, nếu như năm 2006 lượng hàng qua cảng đạt 250.000 tấn thì đến nay, lượng hàng qua cảng chỉ còn lại khoảng 40.000 tấn, chủ yếu là các loại hàng vận tải rời như titan, than, dăm gỗ.



Theo quy hoạch về giao thông vận tải biển miền Trung, cảng Thuận An sẽ được nâng cấp đủ năng lực để đón tàu từ 3.000-5.000 tấn cập cảng.



Các doanh nghiệp ở Thừa Thiên-Huế cho biết, nếu cảng Thuận An được sử dụng thường xuyên sẽ góp phần giảm thiểu chi phí cho doanh nghiệp trong hoạt động vận tải biển, qua đó thu hút đầu tư, giải quyết việc làm cho lao động địa phương.



Mặt khác, khi cảng hoạt động ổn định sẽ thu hút một lượng lớn tàu đánh bắt xa bờ của các tỉnh miền Trung trong việc khai thác, thu mua và chế biến hải sản cho xuất khẩu. Muốn vậy, việc chỉnh trị luồng cảng Thuận An phải tiến hành chống sạt lở đi đôi với nạo vét, khơi luồng vào cảng.



Cùng với việc chống sạt lở sắp hoàn thành, Công ty Cổ phần Cảng Thuận An đã đầu tư 2,5 tỷ đồng mua một chiếc tàu nạo vét công suất nhỏ đưa vào sử dụng để khơi thông các điểm cạn trên luồng./.





Theo Quốc Việt (TTXVN/Vietnam+)