Cảng Cát Lái: Trong, ngoài đều kẹt!

Méo mặt vì “phí ùn tắc” Theo ông Hồ Kim Lân, Hiệp hội Cảng biển Việt Nam, khâu quản lý nhà nước cũng như điều tiết thị trường vận tải biển của Việt Nam còn rất yếu và bị các hãng tàu nước ngoài chi phối hoàn toàn. Các hãng tàu này đơn phương áp dụng 5-7 loại phí (tùy hãng tàu), như phí xếp dỡ ở cảng (khoảng 130-135 USD/container 40 feet), điều hòa container rỗng, phí mất cân bằng container (khoảng 30 USD/container 40 feet)... và nay vừa thêm “phí ùn tắc” với mức 100 USD/container 40 feet. Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) cũng nhận được nhiều phản ánh của các doanh nghiệp về việc cảng Cát Lái nâng, thu thêm phí mới từ ngày 15-7. “Theo tính toán, năm nay các loại phí doanh nghiệp phải chịu tăng 20%-30% so với cùng kỳ. Chưa kể giá cước vận tải biển Việt Nam vẫn cao hơn so với các nước trong khu vực càng làm mất khả năng cạnh tranh của hàng Việt Nam xuất khẩu” - ông Trương Đình Hòe, Tổng Thư ký VASEP, nói. Từ đó, VASEP kiến nghị Bộ Công Thương, Bộ GTVT… yêu cầu Tân Cảng Sài Gòn điều chỉnh các phí vừa áp dụng. Đồng thời hiệp thương với chủ tàu nhằm tạo mặt bằng giá cước và các loại phụ phí đường biển minh bạch, hợp lý hơn. ___________________________________________ TP.HCM cần nhanh chóng đẩy nhanh tiến độ sửa chữa, nâng cấp đường vành đai phía đông từ cầu Phú Mỹ đến đường Đồng Văn Cống nhằm hạn chế tình trạng kẹt xe tại khu vực. Ông ĐINH LA THĂNG, Bộ trưởng Bộ GTVT Chúng tôi phải cắn răng chịu đựng ách tắc từ bên ngoài lẫn bên trong cảng, lại còn bị cảng Cát Lái thu thêm phí từ ngày 15-7 (xem thêm Pháp Luật TP.HCM ngày 16-7). Vậy còn chưa đủ, mới đây hãng tàu thông báo do ách tắc ở cảng khiến họ mất thời gian, tốn thêm phí thuê tàu nằm đợi dỡ hàng nên đã thu thêm “phí ùn tắc” với mức 50 USD/container 20 feet và 100 USD/container 40 feet. Đại diện một doanh nghiệp (xin không nêu tên)