Càng chống tham nhũng, số vụ tham nhũng bị phát hiện lại càng giảm!

Tham nhũng bị đẩy lùi hay phát hiện còn hạn chế?

ĐB Nguyễn Văn Hiến (Bà Rịa – Vũng Tàu) đề cập kết quả phát hiện và xử lý tham nhũng của ngành Thanh tra trong ba năm (2011-2013) giảm mạnh:

- Năm 2011: phát hiện 150 vụ - 320 người có liên quan đến tham nhũng 267 tỷ đồng và 9,4 ha đất; đã thu hồi 79 tỷ đồng, kiến nghị xử lý hành chính 11 tập thể và 134 cá nhân, chuyển CQĐT 76 vụ - 159 người, xử lý trách nhiệm 32 người đứng đầu.

- Năm 2012: phát hiện 89 vụ - 107 người có liên quan đến tham nhũng 104 tỷ đồng; kiến nghị xử lý hành chính 2 tập thể và 56 cá nhân, chuyển CQĐT 24 vụ - 42 người, xử lý trách nhiệm 44 người đứng đầu.

- Năm 2013: phát hiện 80 vụ - 90 người có liên quan đến tham nhũng 117 tỷ đồng; đã thu hồi 59 tỷ đồng, kiến nghị xử lý hành chính 4 tập thể và 28 cá nhân, chuyển CQĐT 11 vụ - 34 đối tượng, xử lý trách nhiệm 41 người đứng đầu.

ĐB Hiến đặt câu hỏi ”theo số liệu đó thì TTCP đánh giá tình hình tham nhũng đang được đẩy lùi hay công tác phát hiện tham nhũng còn bị hạn chế? Trách nhiệm của TTCP thế nào trong việc chống tham nhũng?”

Tổng TTCP Huỳnh Phong Tranh thẳng thắn đánh giá: Tình hình tham nhũng vẫn chưa được đẩy lùi, nhưng số vụ việc tham nhũng được phát hiện, xử lý còn ít. Nguyên nhân do hành vi tham nhũng có độ ẩn cao, che dấu bằng nhiều thủ đoạn tinh vi nên khó phát hiện, xử lý. Trong đó, có phần do năng lực cán bộ thanh tra, thẩm quyền, ngành Thanh tra gặp rất nhiều khó khăn trong việc phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật để chuyển cơ quan điều tra.

Tổng TTCP cũng dự báo tình hình tham nhũng vẫn còn tiếp tục xảy ra nghiêm trọng, tinh vi, khó phát hiện. Thiệt hại tài sản gây ra vẫn còn cao, thu hồi tài sản vẫn còn thấp (khoản 12% tài sản tham nhũng bị phát hiện). Tham nhũng diễn ra trên nhiều lĩnh vực, phát sinh từ cơ chế xin - cho, nhất là tham nhũng vặt xảy ra thường xuyên gây bức xúc trong nhân dân, cần phải đấu tranh mạnh mẽ hơn.

Đang kiểm tra tài sản của Phó tổng thanh tra

ĐB Nguyễn Bá Thuyền (Lâm Đồng) chất vấn “Cử tri còn có ý kiến cho rằng sau thanh tra còn bỏ lọt nhiều tội phạm, không chuyển cho cơ quan điều tra kịp thời. Quyết tâm PCTN rất cao nhưng tham nhũng chưa đẩy lùi thì TTCP nghĩ thế nào về vấn đề chống tham nhũng từ trong các cơ quan phòng chống tham nhũng?”

Câu hỏi của ĐB Nguyễn Thị Kim Thúy (Đà Nẵng) rất cụ thể, thẳng thắn “ Báo chí vừa qua có nêu hiện tượng một Phó Tổng TTCP có quá nhiều cổ phiếu, tài sản, báo chí nói đúng không? TTCP đã có kết luận về vấn đề này thế nào?”

Tổng TTCP Huỳnh Phong Tranh giải trình: Đối với chuyện tài sản đồng chí Ngô Văn Khánh (Phó Tổng TTCP), sau khi báo chí đưa tin thì TTCP chúng tôi đã chủ động yêu cầu đồng chí Khánh báo cáo với Ban Cán sự Đảng về nguồn gốc tài sản và kê khai tài sản. Đối chiếu với việc kê khai tài sản qua từng năm thì thấy thực hiện đúng theo quy định pháp luật. Đồng chí Khánh thuộc diện do Ban Bí thư TW quản lý nên tổ chức cũng đang kiểm tra, đối chiếu tài sản với tài sản đã khai trong bản kê khai qua nhiều năm.

Trong 3 năm qua (2011-2013), ngành Thanh tra đã tiến hành xử lý kỷ luật 82 cán bộ, công chức, chiếm 0,3% trên tổng số 28.200 cán bộ, công chức (trong đó: xử lý hành chính 71 người, xử lý hình sự 11 người có dấu hiệu và hành vi tham nhũng). Riêng TTCP đã xử lý kỷ luật 12 công chức (buộc thôi việc 1 công chức do vi phạm pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, cách chức 1 công chức do vi phạm pháp luật về giao thông và chống người thi hành công vụ, khiển trách 10 công chức do vi phạm về quy trình nghiệp vụ và sinh con thứ ba).

TTCP đã có nhiều chủ trương, biện pháp đẩy mạnh thực hiện công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, đặc biệt là lãnh đạo, gắn với việc tổ chức triển khai, quán triệt thực hiện Chỉ thị số 03 về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh với việc tổ chức thực hiện NQTW 4 (Khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành Thanh tra. TTCP cũng đã ban hành đồng bộ nhiều quy trình, quy chế nhằm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm của cán bộ, công chức ngành Thanh tra.

