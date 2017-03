Căng lực lượng chặn cúm qua biên giới

Các địa phương đối phó với cúm TP.HCM: TP chỉ đạo Sở Y tế chủ trì việc kiểm tra các cơ sở cung cấp suất ăn nấu sẵn, bếp ăn tập thể, trường học, nhà hàng, quán ăn... và xử lý các trường hợp sử dụng sản phẩm gia cầm không nguồn gốc. Các ngành liên quan kiểm tra, giám sát tình hình vận chuyển, kinh doanh gia cầm tại những khu vực giáp ranh, chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh. Cần Thơ: Ngày 14-2, UBND TP Cần Thơ họp trực tuyến đột xuất với các sở/ngành và quận/huyện. Theo đó, các cơ quan chức năng sẽ kiểm tra việc nuôi gà đá, gà kiểng trong khu dân cư và nội thị. Đà Nẵng: Dù chưa phát hiện dịch cúm trên đàn gia cầm nhưng TP Đà Nẵng đã thành lập các đoàn công tác về từng địa phương để kiểm tra, chỉ đạo việc chống dịch, đặc biệt là khu vực giáp ranh với tỉnh Quảng Nam. Ninh Thuận: Gà của nhiều hộ chăn nuôi ở TP Phan Rang-Tháp Chàm bị chết hàng loạt. Ngoài ra, gia cầm tại các huyện Ninh Sơn, Bác Ái đang có hiện tượng chết dần. Ngành thú y đã thu thập mẩu bệnh phẩm để xét nghiệm. Vĩnh Long: Huyện Vũng Liêm phát hiện ba điểm nhiễm virus H5N1 trên đàn vịt. Cơ quan chuyên ngành đã khoanh vùng và tiêu độc khử trùng. Phú Yên: Chiều 14-2, cơ quan chức năng huyện Đông Hòa đã tiêu hủy hơn 2.000 con vịt của hai hộ dân ở xã Hòa Xuân Đông, huyện Đông Hòa vì dương tính với virus cúm A H5N1. Ba trong tám tỉnh công bố dịch cúm A/H5N1 Cục Thú ý cho biết đến ngày 14-2, cả nước có tám tỉnh Quảng Ngãi, Nam Định, Kon Tum, Tây Ninh, Cà Mau, Khánh Hòa, Long An và Đắk Lắk có dịch cúm gia cầm. Theo thông tin của chúng tôi, có ba tỉnh công bố dịch là Long An, Đắk Lắk và Khánh Hòa. Tại Long An, dịch cúm gia cầm xảy ra tại xã Bình Quới huyện Châu Thành và xã Quế Mỹ Thạnh huyện Tân Trụ. Các địa phương lân cận được đưa vào diện bị uy hiếp. Tại Đắk Lắk, dịch cúm gia cầm đã xảy ra tại ba xã Hòa Thắng, Ea Uy, Ea Wer thuộc TP Buôn Ma Thuột, huyện Krông Pắc và huyện Buôn Đôn. Ngày 14-2, UNND tỉnh Khánh Hòa đã công bố dịch cúm gia cầm tại thị xã Ninh Hòa. Theo thống kê, đã có 7/27 xã, phường của thị xã Ninh Hòa có dịch cúm gia cầm và số gà, vịt đã tiêu hủy trên 12.000 con. Hiện UBND thị xã đã lập tổ công tác liên ngành gấp rút đi kiểm tra, lập các chốt kiểm dịch, khoanh vùng nơi có dịch bệnh xuất hiện để ngăn ngừa lây lan dịch bệnh. Bốn người nhiễm cúm A/H1N1 Chiều 14-2, BV tỉnh Khánh Hòa cho biết cả bốn bệnh nhân nghi nhiễm cúm đều dương tính với cúm A (H1N1). Ngoài một bệnh nhân đã chết chiều 13-2, ba bệnh nhân còn lại đang được điều trị tích cực tại bệnh viện. Trong đó một bệnh nhân đang suy hô hấp nặng, phải thở máy.