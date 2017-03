Căng lưới cách hiện trường 3 km để tìm kiếm bé trai

Hiện nay lực lượng tìm kiếm vẫn đang tăng cường tìm kiếm, các dòng chảy khu vực được mọi người túc trực.

Theo hướng chảy của dòng nước, lực lượng tìm kiếm đã dùng lưới chặn tại cống suối Nhum (trong khuôn viên ĐH Quốc gia TP.HCM, phường Đồng Hòa, thị xã Dĩ An). Đoạn cống cách hiện trường khoảng 3 km.



Miệng cống thoát nước nơi bé trai lọt xuống.

Lúc này nước đang rút mạnh tuy nhiên vẫn chưa có bất kỳ tung tích về đứa trẻ. Nhiều phương án tìm kiếm đang được triển khai theo nhiều cách. Những khu vực có dòng chảy xiết, có nhiều bụi cây sẽ được tổ chức mò tìm.



Ông Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND thị xã Dĩ An, trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo công tác tìm kiếm. Công tác tìm kiếm nạn nhân đang diễn ra khẩn trương tuy nhiên vẫn chưa có kết quả.







Cống Nhum được dùng lưới giăng và lực lượng chức năng triển khai tìm kiếm.

Như thông tin đã đưa, chiều 16-10 trên địa bàn tỉnh Bình Dương có mưa lớn, lúc này em Hoàng Xuân Hiếu (tám tuổi) ra ngoài chơi ở đường số 4, trung tâm hành chính thị xã Dĩ An (phường Dĩ An) thì không may bị nước cuốn xuống cống mất tích.