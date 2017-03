Cảng Quy Nhơn đình trệ vì công nhân đồng loạt ngừng việc

Chiều 29-8, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Quý Hà, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Cảng Quy Nhơn (Bình Định), cho biết đang huy động các tổ chức đoàn thể tuyên truyền, vận động công nhân bộ phận xếp dỡ hàng hóa của cảng Quy Nhơn quay trở lại làm việc. Tuy nhiên, đến cuối giờ chiều cùng ngày, hàng trăm công nhân vẫn chưa đồng ý quay trở lại làm việc, hoạt động xếp dỡ hàng hóa tại cảng này hiện vẫn đang bị đình trệ.

Trước đó, từ chiều 28-8, hàng trăm công nhân thuộc Xí nghiệp Xếp dỡ cảng Quy Nhơn đồng loạt ngừng làm việc. Từ rạng sáng 29-8, công nhân bắt đầu tụ tập xung quanh cảng khiến tình hình khá phức tạp.

Theo phản ánh của nhiều công nhân, họ ngừng việc là do thời gian gần đây, sau khi cổ phần hóa 100%, tiền lương, thu nhập hàng tháng thấp hơn nhiều so với trước đây; lương khoán, giá khoán cho công nhân thấp hơn trong khi hàng hóa về cảng tăng gấp ba lần so với trước. Ngoài ra, tiền thưởng quý, thưởng Quốc khánh bị cắt; một số chế độ khác cho người lao động không được đảm bảo...

Một số công nhân thuộc Xí nghiệp Xếp dỡ 2 cho biết hiện nay trung bình mỗi tháng công nhân làm đến 35 ngày công, tăng gần 10 ngày công so với trước nhưng thu nhập lại giảm 3-4 triệu đồng.

Tình trạng công nhân ngừng việc đã khiến hoạt động xếp dỡ hàng hóa tại cảng Quy Nhơn bị đình trệ. Theo ghi nhận của PV, nhiều tàu hàng tại cảng Quy Nhơn bị đình trệ việc bốc xếp hàng hóa, ảnh hưởng đến lịch trình hàng hải của các hãng vận chuyển. Ngoài ra, hàng loạt xe tải phải nằm chờ xếp dỡ hàng hóa trước cảng.



Do công nhân ngừng việc nên hàng loạt xe tải phải nằm chờ bốc xếp hàng trước cảng Quy Nhơn

Theo ông Nguyễn Quý Hà, từ chiều 28 đến chiều 29-8, lãnh đạo Công ty CP Cảng Quy Nhơn đã tổ chức liên tiếp bốn cuộc đối thoại với công nhân. Ngay trong sáng 29-8, Công ty CP Cảng Quy Nhơn đã cho rút bảy tỉ tiền mặt từ quỹ lương còn dư của sáu tháng đầu năm 2015 để chi thưởng Quốc khánh 2-9, chi lương phân phối hiệu quả cho toàn cán bộ, công nhân.

“Chúng tôi chỉ được phép chi theo quỹ lương do HĐQT duyệt, do quỹ lương thấp nên phải chi thấp. Tại các buổi đối thoại với anh em công nhân, chúng tôi đã lắng nghe, giải thích, cái gì giải quyết ngay được thì giải quyết ngay. Tuy nhiên, có những vẫn đề liên quan đến quyền lợi công nhân nhưng không thể giải quyết ngay được vì phải theo trình tự, thủ tục, theo các quy định, như đề nghị tăng lương khoán, giá khoán cho công nhân thì cần có thời gian nghiên cứu, giải quyết. Chúng tôi đã cam kết với anh em công nhân là sẵn sàng điều chỉnh những vấn đề hợp lý. Tuy nhiên, do công nhân còn tâm lý đám đông và có thể bị kích động nên chưa quay lại làm việc. Do đó, hiện nay các cơ quan chức năng đang theo dõi, giải quyết”- ông Hà giải thích thêm.