Căng thẳng chuyện tàu xe, vé máy bay dịp lễ 2/9

Theo đại diện của các hãng hàng không thì, nhu cầu đi du lịch của hành khách trong dịp lễ 2/9 tới cao hơn nhiều lần so với số vé và số ghế mà hãng có thể cung ứng.Tình trạng vé máy bay khan hiếm đang dồn thêm gánh nặng cho các phương tiện kinh doanh vận tải khác cho dù các đơn vị kinh doanh vận tải đã bố trí tăng cường các phương tiện và có phương án điều động, giải tỏa khách trong những ngày cao điểm.Theo nhận định của ông Nguyễn Hoàng Trung, Giám đốc Công ty Quản lý Bến xe Hà Nội, ngày Quốc khánh năm nay diễn ra vào thứ 6, cũng là ngày cuối tuần, vì vậy lượng khách trên các bến xe liên tỉnh của Công ty sẽ tăng nhiều so với các ngày thường. Dự kiến, lượng khách có thể tăng cao vào chiều ngày 1/9, sáng 2/9 và lượt lên ngày 4/9.“Lượng hành khách đi lại trong những ngày này có thể tăng từ 20-30%, thậm chí những giờ cao điểm của ngày 1 và 2-9 có thể tăng tới 100% ở các bến xe. Vì thế, để giải quyết thực trạng này, Công ty đã có kế hoạch bố trí gần 200 chuyến xe tăng cường,” ông Trung cho biết.Ngoài ra, để giải tỏa hành khách ùn ùn đổ về các bến xe cùng một thời điểm, theo kế hoạch, công ty chủ động phối hợp với các đơn vị vận tải hoạt động trên các tuyến có cự ly dưới 300km để tổ chức điều động phương tiện hoạt động theo biểu đồ hàng ngày và dự phòng một số phương tiện nhằm giải tỏa khách trong ngày cao điểm.Công ty cũng phối hợp với đơn vị vận tải công cộng của Tổng Công ty vận tải Hà Nội để tăng tần suất và số chuyến xe buýt, bố trí xe dự phòng nhằm đảm bảo giải tỏa khách về bến kịp thời.Để đảm bảo an toàn giao thông và thuận tiện cũng như tình trạng lợi dụng tăng giá vé, ông Trung cũng cho biết: “Công ty đã chỉ đạo các bến xe không để xảy ra hiện tượng lên xe không có vé, lấy tiền cao hơn giá vé quy định, lái phụ xe tranh giành khách, ép khách... Trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm.”Đối với các xe không đủ tiêu chuẩn chất lượng, ông Trung khẳng định, sẽ kiên quyết không cho xuất bến nếu vi phạm trong các hành vi như: Chở quá tải, hàng hóa lẫn với hành khách, chủ phương tiện uống bia rượu hoặc sử dụng các chất kích thích... đảm bảo an toàn về người và tài sản cho hành khách đi xe.Do dịp nghỉ lễ năm nay gần với thời gian nhập học của các tân sinh viên đại học, vì vậy nhu cầu đi tàu của hành khách tăng cao, ngành đường sắt cũng đã chuẩn bị thêm tàu chạy các tuyến đông khách và nối thêm toa một số chặng.Theo ông Nguyễn Văn Bính, Phó Tổng Giám đốc Công ty Vận tải hành khách đường sắt Hà Nội, dịp này, lượng khách dự kiến tăng từ 20-30% so với ngày thường. Công ty lập thêm các đôi tàu và nối thêm toa xe để tăng tải từ ngày 31/8- 4/9 để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách.Cụ thể, Công ty vận tải hành khách Hà Nội đã có kế hoạch lập thêm 2 đôi tàu LC5/6, LC7/8 trên tuyến Hà Nội-Lào Cai. Tuyến Hà Nội-Hải Phòng sẽ thêm tàu LP10; Tuyến Hà Nội-Vinh sẽ chạy thêm tàu NA3, NA4. Tuyến Hà Nội-Đồng Đăng sẽ được nối thêm toa.Với các tàu Thống nhất, ngoài 5 đôi tàu hằng ngày, sẽ có thêm các tàu TN 19-20 khi đông khách.Tuy nhiên, để tránh tình trạng quá tải dẫn đến những hệ lụy xấu, các đơn vị kinh doanh vận tải cũng đưa ra lời khuyên đối với khách vào những dịp nghỉ lễ dài ngày, hành khách không nên tập trung đi vào một ngày cố định, mà có thể đi trước hoặc sau 1-2 ngày sẽ thuận lợi hơn./.