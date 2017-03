Cảnh báo bão, lũ tại các tỉnh miền Trung-Tây Nguyên

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 9-10.

Theo đó, trong khoảng 12 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây, mỗi giờ đi được 10-15km. Đến 16 giờ chiều nay (14-09), vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc; 108,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển ven bờ Đà Nẵng-Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 9-10.

Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10-15km, đi vào đất liền khu vực Đà Nẵng-Quảng Ngãi và suy yếu thành ATNĐ.

Do ảnh hưởng của bão, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) và vùng biển ngoài khơi Trung Trung Bộ có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 9-10. Biển động mạnh. Khu vực ven biển các tỉnh Quảng Bình - Quảng Ngãi từ chiều nay (14/9) có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Chi cục phòng chống thiên tại khu vực miền Trung-Tây Nguyên cũng phát đi tin cảnh báo lũ trên các sông từ Nghệ An đến Quảng Ngãi và khu vực Bắc Tây Nguyên.Cụ thể, do ảnh hưởng của ATNĐ, từ 14-16/9, ở các tỉnh Trung Trung Bộ và Bắc Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to đến rất to. Từ ngày 15-17/9 vùng mưa lớn mở rộng ra Bắc Trung Bộ. Từ ngày 16-18/9, mưa lớn tiếp tục mở rộng ra khu vực Bắc Bộ.

Trên các sông từ Nghệ An đến Quảng Ngãi và khu vực Bắc Tây Nguyên sẽ xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, mực nước trên các sông ở Nghệ An, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam khả năng lên mức báo động 1 đến báo động 2, các sông ở Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ngãi và khu vực Bắc Tây Nguyên có khả năng lên mức báo động 2 đến báo động 3, có nơi trên báo động 3. Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng vùng trũng tại các tỉnh trên. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 2.

Ngoài ra, khu vực vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm quần đảo Trường Sa), vùng biển ngoài khơi các tỉnh Bình Thuận đến Cà Mau có gió tây nam mạnh cấp cấp 6, giật cấp 7-8 và có mưa dông mạnh; trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy.

Dự báo, ngày hôm nay 14/9, mực nước các sông Thừa Thiên Huế, Quảng Nam khả năng lên mức báo động 1 đến báo động 2, các sông ở Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ngãi và khu vực Bắc Tây Nguyên có khả năng lên mức báo động 2 đến báo động 3, có nơi trên báo động 3.