Cảnh báo lũ lớn kéo dài, ngập lụt Quảng Nam đến Phú Yên

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt ở vùng trũng, ven sông và mưa lũ ảnh hưởng đến an toàn các hồ chứa ở các tỉnh từ Thừa Thiên-Huế đến Ninh Thuận. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3.



Lũ lớn do từ ngày 14 đến 17-12, ảnh hưởng của gió mùa đông bắc kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao nên ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Ninh Thuận có mưa vừa, mưa to với tổng lượng mưa trên 200 mm, riêng các tỉnh, TP từ Đà Nẵng đến Phú Yên có mưa to đến rất to (300-400 mm/đợt).



Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông từ Thừa Thiên-Huế đến Ninh Thuận phổ biến ở mức báo động 2-3 và trên báo động 3.



Hiện nay lũ trên các sông ở Quảng Nam, Quảng Ngãi đang lên; các sông ở Thừa Thiên-Huế, từ Bình Định đến Ninh Thuận đang xuống. Dự báo trong ba giờ tới, lũ trên các sông ở Thừa Thiên-Huế lên lại.



Chiều tối 14-12, lũ trên các sông ở Thừa Thiên-Huế đến Quảng Ngãi tiếp tục lên; các sông ở Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa tiếp tục xuống. Mực nước trên sông Bồ tại Phú Ốc ở mức 4,2 m, dưới báo động 3 là 0,3 m; sông Hương tại Kim Long ở mức 2 m, ở mức báo động 2; sông Vu Gia tại Ái Nghĩa ở mức 8,5 m, trên báo động 2 là 0,5 m; sông Thu Bồn tại Giao Thủy ở mức 7,5 m, ở mức báo động 2; tại Câu Lâu lên mức 3,3 m, trên báo động 2 là 0,3 m; sông Kôn tại Thạnh Hòa ở mức 7,3 m, trên báo động 2 là 0,3 m; sông Ba tại Phú Lâm ở mức 2,4 m, dưới báo động 2 là 0,3 m; các sông ở Quảng Ngãi dao động ở mức báo động 1-2; các sông ở Khánh Hòa, Ninh Thuận xuống dưới mức báo động 1.



Đêm 14-12, lũ trên các sông ở Thừa Thiên-Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi tiếp tục lên; các sông ở Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa sẽ lên lại.



Theo báo cáo chưa đầy đủ của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên, trong đợt mưa lũ này tại huyện Tuy An có ba người bị thương, chìm một tàu cá công suất 300 mã lực và gần 2.300 nhà bị ngập; 20 nhà dân ở xã Hòa Thành (huyện Đông Hòa) bị tốc mái; hơn 600 ha lúa vụ mùa đang chín bị ngã đổ với tỉ lệ thiệt hại 30%.



Trên các tuyến quốc lộ qua địa bàn tỉnh, tỉnh lộ có ít nhất 14 vị trí bị ngập, có nơi sâu đến 1,4 m, nước tràn qua đường dẫn đến bị sạt lở kè rọ đá, sạt lở mái taluy, đất lấp rãnh dọc...



Hiện hồ thủy điện Sông Hinh đang xả lũ và vận hành các tổ máy với lưu lượng 500 m3/giây; hồ thủy điện Krông H’Năng xả với lưu lượng 200 m3/giây. Riêng hồ thủy điện Sông Ba Hạ đang xả lũ 2.400 m3/giây, nếu tiếp tục mưa vừa đến mưa to sẽ tăng lưu lượng xả lên 3.000 m3/giây.

