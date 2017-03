Cảnh báo lũ quét do mưa lớn

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết, sáng 20/7, sau khi đi vào vùng biển phía Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc), áp thấp nhiệt đới hình thành 2 ngày trước giữa biển Đông đã suy yếu thành một vùng áp thấp với sức gió giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 39 km một giờ).

Ngày và đêm nay, vùng áp thấp này tiếp tục di chuyển về phía các tỉnh Bắc Bộ. Hoàn lưu của nó khiến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ chiều tối và đêm nay (20/7) có mưa lớn, vùng núi người dân cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất. Đợt mưa được dự báo kéo dài 2-3 ngày.

Trong ngày 20/7, ở miền Bắc tuy trời nắng (33-35 độ C) song về chiều và đêm mưa to xuất hiện. Sang ngày 21 đến 23/7, mưa lớn xuất hiện nhiều hơn, nhiệt độ giảm, cao nhất chỉ còn 29-31 độ C. Kiểu thời tiết tương tự cũng xảy ra ở phía bắc các tỉnh Bắc Trung Bộ.

Các tỉnh còn lại của khu vực này cho đến Nam Trung Bộ, mưa ít hơn, nhiệt độ 24-35 độ C. Tây Nguyên và Nam Bộ dao dộng 22-33 độ C, riêng Đà Lạt (Lâm Đồng) có thể xuống 18 độ C, mưa dông xuất hiện vào chiều tối.

Theo Nguyễn Hưng (VNE)