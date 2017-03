Cảnh báo lũ trên sông Hồng - Thái Bình

(PL)- Tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương ngày 12-8 cho biết do ảnh hưởng của rãnh thấp bị nén kết hợp với hội tụ gió trên cao, dự báo từ đêm 12 đến ngày 14-8 ở các tỉnh Bắc Bộ sẽ có một đợt mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông.

Trên hệ thống sông Hồng - Thái Bình từ ngày 13 đến 15-8 có khả năng sẽ xuất hiện một đợt lũ vừa. Trong đợt lũ này, lưu lượng lớn nhất đến hồ Sơn La có khả năng lên mức 8500 m3/giây; mực nước trên sông Thao tại Yên Bái, sông Lô tại Tuyên Quang có thể lên trên mức báo động 1. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cũng cảnh báo đề phòng lũ quét và sạt lở đất xảy ra ở các tỉnh vùng núi phía Bắc và Tây Bắc. HOÀNG VÂN