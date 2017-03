Cảnh báo mưa to, lũ lên nhanh tại miền Trung

Lượng mưa đo được ở Quảng Nam, Quảng Ngãi phổ biến 50-80 mm; ở Bình Định phổ biến 50-100 mm, một số nơi cao hơn như Bồng Sơn: 195 mm, Hoài Ân: 147 mm, Hoài Nhơn: 146 mm.

Theo trung tâm, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, hiện nay mực nước trên các sông từ Quảng Bình đến Bình Định và khu vực Tây Nguyên có dao động nhỏ.

Do đó trung tâm cũng cảnh báo do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới sau mạnh lên thành bão, ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Định và bắc Tây Nguyên đêm nay (12-9) đến ngày 14-9 có mưa vừa, mưa to đến rất to. Các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Bình, khu vực Nam Bộ và nam Tây Nguyên có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to.



Đà Nẵng mưa tầm tã. Ảnh: LÊ PHI

Từ trưa 12-9, mực nước trên các sông ở Quảng Ngãi, Bình Định sẽ lên nhanh. Tối 12-9, mực nước trên các sông từ Quảng Trị đến Quảng Nam và khu vực Tây Nguyên sẽ lên. Trong đợt lũ này, mực nước trên các sông ở Quảng Ngãi có khả năng lên báo động (BĐ) 2 và trên BĐ 2; các sông ở Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Bình Định, sông Vu Gia (Quảng Nam) và khu vực Tây Nguyên có khả năng lên BĐ 1 và trên BĐ 1; các sông ở Hà Tĩnh, Quảng Bình, sông Thu Bồn (Quảng Nam) còn dưới mức BĐ 1.

Nguy cơ cao sẽ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng cục bộ tại vùng trũng ven sông các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bình Định và khu vực Tây Nguyên.

Ngay trong sáng 12-9, mưa to diễn ra trên diện rộng tại TP Đà Nẵng. Hiện Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PPTT-TKCN) TP Đà Nẵng cho biết vừa có Công điện số 15 yêu cầu chủ động đối phó với diễn biến của áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão.

Ban Chỉ huy PCTT-TKCN TP Đà Nẵng đề nghị Bộ Chỉ huy BĐBP TP tổ chức kiểm đếm, quản lý chặt chẽ và giữ thông tin liên lạc với các tàu thuyền còn đang hoạt động trên biển; thường xuyên cung cấp tình hình tàu thuyền cho Ban Chỉ huy PCTT-TKCN TP.

Sở Xây dựng, Sở GTVT, UBND các quận, huyện và các sở liên quan đến công tác xây dựng được yêu cầu chỉ đạo các chủ đầu tư, BQL dự án đầu tư xây dựng khẩn trương tổ chức phòng, chống cho các công trình xây dựng; tỉa cành cây có nguy cơ ngã đổ; phối hợp với UBND các quận, huyện triển khai các biện pháp phòng, chống ngập úng do mưa lớn cho các khu dân cư do công trình đang thi công dở dang...

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cũng cho biết dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 19 giờ ngày 12-9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,7 độ vĩ bắc; 110,2 độ kinh đông, trên vùng biển Quảng Nam - Bình Định. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 9-10.