Cảnh báo ngập lụt tiếp diễn tại Hà Tĩnh, Quảng Bình

Mực nước trên thượng lưu các sông Ngàn Sâu (Hà Tĩnh), sông Gianh, sông Kiến Giang (Quảng Bình) sẽ tiếp tục xuống nhưng vẫn ở mức cao, từ báo động 1 đến báo động 3, trên sông Ngàn Phố (Hà Tĩnh) đang lên.



Hạ lưu sông Ngàn Sâu, sông La (Hà Tĩnh), sông Cả (Nghệ An) tiếp tục lên, từ báo động 1 đến dưới báo động 3. Riêng sông Ngàn Sâu qua huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) vẫn còn cao trên báo động 3 tới 1m. Cảnh báo ngập lụt tiếp diễn ở Hà Tĩnh, Quảng Bình và nguy cơ về lũ quét, sạt lở đất ở Nghệ An, Hà Tĩnh.



Mưa kéo dài nhiều ngày nên nhiệt độ ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế chỉ trong khoảng 28-30 độ C, trời mát. Các thành phố ở phía Nam như Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang, Phan Thiết trời nhiều mây, có lúc có mưa rào nhẹ, nhiệt độ cao nhất 31-32 độ C.



Khu vực Tây Nguyên có một ngày nắng mây đan xen, trời dịu mát. Nhiệt độ ở các thành phố như Buôn Ma Thuột, Playku cũng như toàn vùng nhiệt độ cao nhất 28-30 độ C.



Các tỉnh Nam Bộ trời nhiều mây, mưa có thể đến ngay từ sáng, đến chiều vùng mưa sẽ mở rộng lên đến Tây Nguyên, có nơi mưa vừa, mưa to kèm nguy cơ giông sét và gió giật. Nhiệt độ ở TP.HCM, Cà Mau cao nhất không vượt quá 31 độ C.



Tuy nhiên, Nam Bộ đang trong đợt triều cường cao, đỉnh triều sẽ ở mức 1,61 m, vượt báo động 3 là 0,11 m. Triều dâng cao trùng với thời điểm mưa sẽ tiếp tục gây ngập ở những tuyến phố trũng thấp.



Nơi có thời tiết đẹp nhất cả nước là miền Bắc. Buổi sáng nhiều mây, đến trưa toàn miền sẽ có nắng trở lại, trời dịu mát cả ngày với nhiệt độ ở thủ đô Hà Nội và hầu khắp các TP khác không vượt quá 32 độ C.



Trên biển, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, các đảo Thổ Chu, Phú Quốc chiều tối nay có mưa giông rải rác khiến tầm nhìn xa giảm 4-10 km.



Vùng giữa và nam biển Đông, quần đảo Trường Sa, ven bờ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa giông kèm lốc xoáy.



Sáng nay, bão Sarika có khả năng đi vào biển Đông khiến vùng bắc biển Đông trời chuyển xấu, gió mạnh, biển động dữ dội.

